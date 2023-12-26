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Беспроводная система Saramonic Blink500 ProX Q10, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS

Blink500 ProX Q – это удешевленная и облегченная версия Blink500 ProX. Здесь используются те же микрофоны и та же система передачи звука (соотношение сигнал/шум 84 дб, задержка 8 мс, дальность действия до 100 м), однако есть несколько упрощений: например, вместо OLED экранов используются простые светодиодные индикаторы, а передатчик работает только со встроенным микрофоном, без возможности подключить «петличку». Соответственно, в комплекте нет петличных микрофонов. Сам передатчик стал гораздо меньше, но из-за этого снизилось время работы от аккумулятора: с 10 до 6 часов. Наконец, у ProX Q не предусмотрена зарядка в специальном кейсе: каждый передатчик и приемник заряжается сам по себе с помощью USB Type C кабеля.

Система Blink500 ProX Q может использоваться или с одним, или с двумя передатчиками, в зависимости от комплектации. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, внешняя петличка не требуется. Это удобно в том плане, что вам не нужен большой опыт по правильному расположению петлички: достаточно просто закрепить передатчик на грудь с помощью встроенной клипсы, и он будет обеспечивать хорошее качество сигнала безо всякого шуршания, которое часто случается, если петличка закреплена неправильно.

При использовании 2 передатчиков, приемник может передавать сигнал или в стерео, с раздельно записью правого и левого канала, что удобно для последующей обработки, или в моно – такой вариант позволяет использовать аудио сразу, даже в онлайн-режиме. Уровень сигнала может регулироваться как со стороны приемника, так и со стороны передатчика (от 1/6 до 6/6). Приемник также имеет выход на наушники для мониторинга звука, что особенно удобно, если у вашей камеры такого выхода нет.





Беспроводная система Saramonic Blink500 ProX B2, TX+TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS





Saramonic Blink500 ProX – второе обновление системы Blink500. Можно отметить увеличенное время работы: до 10 часов на одном заряде, сокращенную задержку: 8 мс вместо 12, улучшенное соотношение сигнал-шум (84 дБ против 78), а также более крупный OLED экран с более понятным интерфейсом. В частности, теперь и на передатчике, и на приемнике отображаются шкалы с уровнем звука, что позволяет, к примеру, настроить усиление, когда вы снимаете сами себя, без участия оператора. Оператор также может наблюдать уровни обоих передатчиков в режиме реального времени, а также их заряд и качество соединения.



Система Blink500 ProX может использоваться или с одним, или с двумя передатчиками, в зависимости от комплектации. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать их даже без петлички: это удобно в тех случаях, когда у вас нет времени на то, чтобы пропускать провода под одеждой. Использование Blink500 ProX также удобно в том плане, что вам не требуется большой опыт по правильному расположению петлички: достаточно просто закрепить передатчик на грудь с помощью встроенной клипсы, и он будет обеспечивать хорошее качество сигнала безо всякого шуршания, которое часто случается, если петличка закреплена неправильно. С другой стороны, Saramonic все-таки положил в базовый комплект 2 петличных микрофона: они гораздо менее заметны, особенно на черной одежде, или вообще могут быть спрятаны под ней.

При использовании 2 передатчиков, приемник может передавать сигнал или в стерео, с раздельно записью правого и левого канала, что удобно для последующей обработки, или в моно – такой вариант позволяет использовать аудио сразу, даже в онлайн-режиме. Уровень сигнала может регулироваться как со стороны приемника, так и со стороны передатчика (от 1/6 до 6/6). Приемник также имеет выход на наушники для мониторинга звука, что особенно удобно, если у вашей камеры такого выхода нет.

Передатчики серии Blink500 ProX крупнее, чем аналогичные модели конкурентов (Rode Wireless GO II, DJI Mic), но это компенсируется более надежным соединением в условиях помех или при записи на большом удалении от камеры. К сожалению, у системы Blink500 ProX отсутствует функция встроенной записи аудио, которая имеется у Rode Wireless GO II, DJI Mic.

Система заряжается в специальном зарядном кейсе, который снабжен собственным аккумулятором, обеспечивающим 2-3 полных зарядки приемника и передатчика при отсутствии доступа к электросети.



Беспроводная система Saramonic BlinkMe B2, TX+TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRRS + USB-C





Инновационная беспроводная система с 2 микрофонами. Разъемы 3.5 мм и USB-C позволяют использовать Saramonic BlinkMe B2 как с фото- и видеокамерами, так и со смартфонами или планшетами с портом USB-C. При использовании выхода 3.5 мм система автоматически распознает TRS или TRRS подключение и настраивается соответственно. Более того, вы можете использовать 3.5 мм и USB выход одновременно. На приемнике также предусмотрен разъем для наушников для непрерывного мониторинга качества звука. Для использования с iPhone вам потребуется фирменный адаптер USB - Lightning от Apple.

Встроенная память позволяет сохранять аудио на случай помех и потери сигнала во время записи. Емкость памяти – 8 Гб, чего достаточно для хранения 15 часов записи в высоком качестве (48 кГц 24 бита) или 22 часа записи в стандартном разрешении 48 кГц 16 бит. Помехи во время записи – неприятная ситуация, которая встречается достаточно часто. Например, человек с микрофоном отворачивается от камеры, перекрывая передатчик своим телом – это резко ограничивает его дальность действия. Или на улице вы заходите в зону сильных электромагнитных помех, в результате чего на записи появляются заметные цифровые артефакты – сигнал как будто распадается на части. Это легко исправить, если у вас сохранился оригинал в памяти микрофона – просто скопируйте и замените звуковую дорожку при обработке. Вы можете даже включить внутреннюю запись без использования приемника: например, это позволит сохранить моменты разговора до включения или после выключения камеры.

Большие сенсорные ЖК экраны на передатчике и приемнике – это прежде всего простое, интуитивно понятное управление. Например, для настройки яркости монитора или чувствительности микрофона достаточно просто провести пальцем по соответствующему ползунку – примерно так же, как это делается на смартфоне. Интерфейс («обои» рабочего стола) настраивается через мобильное приложение Saramonic: вы можете выбрать один из готовых шаблонов или создать свой собственный. К примеру, вы можете загрузить на экран микрофона логотип собственного YouTube или TikTok канала. Мобильно приложение также позволяет переназначить функционал физических кнопок управления так, как вам это удобно.

Функция безопасной записи: при использовании 1 передатчика (режим моно) вы можете использовать второй канал для «безопасной» записи с пониженной чувствительностью (-6 дБ). Это позволит избежать дисторсии (перегрузки) микрофона при случайных громких звуках.

Магнитные крепления расширяют возможности крепления микрофонов: вы можете использовать классическую клипсу или разместить под одеждой специальный магнитик, который крепко зафиксирует микрофон безо всяких булавок. Передатчик устанавливается в башмак камеры с помощью магнитного адаптера, а для съемки на телефон в комплекте имеется соответствующий держатель. В комплекте также идут 2 ворсистые защиты, которые эффективно справляются с шумом ветра при съемке на улице. Также есть функция цифрового шумоподавления, которая включается и выключается одной кнопкой NR.

Приемник одновременно является зарядной станцией для передатчиков. Его аккумулятор высокой емкости позволяет подзарядить микрофоны в ситуации, когда у вас нет доступа к розетке: например, по дороге на съемку или во время перемещения между локациями.



