Saramonic Blink500 ProX – второе обновление системы Blink500. Можно отметить увеличенное время работы: до 10 часов на одном заряде, сокращенную задержку: 8 мс вместо 12, улучшенное соотношение сигнал-шум (84 дБ против 78), а также более крупный OLED экран с более понятным интерфейсом. В частности, теперь и на передатчике, и на приемнике отображаются шкалы с уровнем звука, что позволяет, к примеру, настроить усиление, когда вы снимаете сами себя, без участия оператора. Оператор также может наблюдать уровни обоих передатчиков в режиме реального времени, а также их заряд и качество соединения.

Система Blink500 ProX может использоваться или с одним, или с двумя передатчиками, в зависимости от комплектации. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать их даже без петлички: это удобно в тех случаях, когда у вас нет времени на то, чтобы пропускать провода под одеждой. Использование Blink500 ProX также удобно в том плане, что вам не требуется большой опыт по правильному расположению петлички: достаточно просто закрепить передатчик на грудь с помощью встроенной клипсы, и он будет обеспечивать хорошее качество сигнала безо всякого шуршания, которое часто случается, если петличка закреплена неправильно. С другой стороны, Saramonic все-таки положил в базовый комплект 2 петличных микрофона: они гораздо менее заметны, особенно на черной одежде, или вообще могут быть спрятаны под ней.

При использовании 2 передатчиков, приемник может передавать сигнал или в стерео, с раздельно записью правого и левого канала, что удобно для последующей обработки, или в моно – такой вариант позволяет использовать аудио сразу, даже в онлайн-режиме. Уровень сигнала может регулироваться как со стороны приемника, так и со стороны передатчика (от 1/6 до 6/6). Приемник также имеет выход на наушники для мониторинга звука, что особенно удобно, если у вашей камеры такого выхода нет.

Передатчики серии Blink500 ProX крупнее, чем аналогичные модели конкурентов (Rode Wireless GO II, DJI Mic), но это компенсируется более надежным соединением в условиях помех или при записи на большом удалении от камеры. К сожалению, у системы Blink500 ProX отсутствует функция встроенной записи аудио, которая имеется у Rode Wireless GO II, DJI Mic.

Система заряжается в специальном зарядном кейсе, который снабжен собственным аккумулятором, обеспечивающим 2-3 полных зарядки приемника и передатчика при отсутствии доступа к электросети.

Комплектация