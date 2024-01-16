Инновационная беспроводная система с 2 микрофонами. Разъемы 3.5 мм и USB-C позволяют использовать Saramonic BlinkMe B2 как с фото- и видеокамерами, так и со смартфонами или планшетами с портом USB-C. При использовании выхода 3.5 мм система автоматически распознает TRS или TRRS подключение и настраивается соответственно. Более того, вы можете использовать 3.5 мм и USB выход одновременно. На приемнике также предусмотрен разъем для наушников для непрерывного мониторинга качества звука. Для использования с iPhone вам потребуется фирменный адаптер USB - Lightning от Apple.

Встроенная память позволяет сохранять аудио на случай помех и потери сигнала во время записи. Емкость памяти – 8 Гб, чего достаточно для хранения 15 часов записи в высоком качестве (48 кГц 24 бита) или 22 часа записи в стандартном разрешении 48 кГц 16 бит. Помехи во время записи – неприятная ситуация, которая встречается достаточно часто. Например, человек с микрофоном отворачивается от камеры, перекрывая передатчик своим телом – это резко ограничивает его дальность действия. Или на улице вы заходите в зону сильных электромагнитных помех, в результате чего на записи появляются заметные цифровые артефакты – сигнал как будто распадается на части. Это легко исправить, если у вас сохранился оригинал в памяти микрофона – просто скопируйте и замените звуковую дорожку при обработке. Вы можете даже включить внутреннюю запись без использования приемника: например, это позволит сохранить моменты разговора до включения или после выключения камеры.

Большие сенсорные ЖК экраны на передатчике и приемнике – это прежде всего простое, интуитивно понятное управление. Например, для настройки яркости монитора или чувствительности микрофона достаточно просто провести пальцем по соответствующему ползунку – примерно так же, как это делается на смартфоне. Интерфейс («обои» рабочего стола) настраивается через мобильное приложение Saramonic: вы можете выбрать один из готовых шаблонов или создать свой собственный. К примеру, вы можете загрузить на экран микрофона логотип собственного YouTube или TikTok канала. Мобильно приложение также позволяет переназначить функционал физических кнопок управления так, как вам это удобно.

Функция безопасной записи: при использовании 1 передатчика (режим моно) вы можете использовать второй канал для «безопасной» записи с пониженной чувствительностью (-6 дБ). Это позволит избежать дисторсии (перегрузки) микрофона при случайных громких звуках.

Магнитные крепления расширяют возможности крепления микрофонов: вы можете использовать классическую клипсу или разместить под одеждой специальный магнитик, который крепко зафиксирует микрофон безо всяких булавок. Передатчик устанавливается в башмак камеры с помощью магнитного адаптера, а для съемки на телефон в комплекте имеется соответствующий держатель. В комплекте также идут 2 ворсистые защиты, которые эффективно справляются с шумом ветра при съемке на улице. Также есть функция цифрового шумоподавления, которая включается и выключается одной кнопкой NR.

Приемник одновременно является зарядной станцией для передатчиков. Его аккумулятор высокой емкости позволяет подзарядить микрофоны в ситуации, когда у вас нет доступа к розетке: например, по дороге на съемку или во время перемещения между локациями.