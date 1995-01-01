Сверхдлиннофокусный объектив Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR отличается быстрым откликом автофокуса и невероятной детализации при съемке даже самых сложных объектов на открытом воздухе, поэтому он идеально подходит для наблюдения за птицами, дикой природой и для съемки спорта. Система автофокуса с линейным мотором работает быстро, точно и практически бесшумно.

С учетом 1.5-кратного кроп-фактора камер Fujifilm X, объектив обладает полем зрения, эквивалентным 600-мм объективу на полном кадре, а использование дополнительно приобретаемых телеконвертеров XF1.4X TC WR и XF2X TC WR дополнительно увеличивает этот параметр до 840 и 1200 мм соответственно. При этом объектив остается достаточно легким: его вес составляет всего 1245 г, а при размерах 24х10.5 см он легко помещается даже в небольшой рюкзак или среднюю плечевую сумку, что очень удобно для длительных пеших вылазок на природу.

Оптическая схема включает 21 элемент в 14 группах, целых 6 из них выполнены из специального стекла с низким коэффициентом дисперсии: 4 ED и 2 Super ED элемента. Это обеспечивает превосходное качество изображения, высочайшую резкость и свободу от хроматических и сферических аберраций. Как можно видеть на примерах снимков, объектив обладает очень приятным, мягким боке и невероятной детализацией изображения.

Оптический стабилизатор OIS обеспечивает до 5.5 ступеней коррекции колебаний и мелкой дрожи рук, которая становится гораздо заметнее при съемке с таким увеличением, а линейный привод автофокуса LM позволяет навестить на нужный объект всего за 0.33 секунды (по данным внутреннего тестирования Fujifilm). Как и многие подобные объективы, XF 400mm f/4.5 оснащен ограничителем дистанции фокусировки, кнопками активации АФ, а также специальной функцией Preset, которая позволяет пользователю заранее задать желаемую дистанцию. Эта функция может быть очень полезна при съемке, например, птиц или авиашоу, когда вы в какой-то момент можете потерять объект из виду, что обычно приводит к рысканию системы фокусировки.

Корпус объектива надежно защищен от пыли и влаги и позволяет снимать при низких температурах: гарантируется работоспособность при -10° С. Для удобства ношения и съемки на корпусе предусмотрены проушины для крепления плечевого ремня и съемный штативный адаптер, который также можно использовать в качестве ручки или подставки. Основание лапки адаптера выполнено в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что удобно при работе со штативами и моноподами, поддерживающими этот популярный стандарт.

Комплектация: