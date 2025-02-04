Сверхдлиннофокусный объектив Fujifilm XF 500mm f/5.6 R LM OIS WR обеспечивает самое большое увеличение в текущей линейке объективов Fujifilm X при съемке со значительного расстояния. Объектив отличается быстрым откликом автофокуса и невероятной детализации при съемке даже самых сложных объектов на открытом воздухе, поэтому он идеально подходит для наблюдения за птицами, дикой природой и для съемки спорта.

«Создание фото- или видеоконтента на открытом воздухе всегда может быть сложной задачей, учитывая изменчивую погоду, быстро передвигающихся животных, птиц и стремительные движения спортсменов», поясняет Виктор Ха, вице-президент подразделения электронных изображений и оптических устройств FUJIFILM США, «Это лишь некоторые из примеров, которые были рассмотрены при разработке этого новейшего супертелеобъектива. Оптическая стабилизация изображения и автофокусировка с использованием линейного двигателя помогают фотографу или кинематографисту документировать все происходящее, не упуская ни одной детали. Мы в восторге от возможностей, которые открывает этот объектив».

С учетом 1.5-кратного кроп-фактора камер Fujifilm X, объектив обладает полем зрения, эквивалентным 760-мм объективу на полном кадре, а использование дополнительно приобретаемых телеконвертеров XF1.4X TC WR и XF2X TC WR дополнительно увеличивает этот параметр до 1060 и 1500 мм соответственно. При этом объектив остается достаточно легким: его вес составляет всего 1.335 кг, а при размерах 26х10.5 см он легко помещается даже в небольшой рюкзак или среднюю плечевую сумку, что очень удобно для длительных пеших вылазок на природу.

Оптическая схема включает 21 элемент в 14 группах, целых 7 их них выполнены из специального стекла с низким коэффициентом дисперсии: 5 ED и 2 Super ED элемента. Это обеспечивает превосходное качество изображения, высочайшую резкость и свободу от хроматических и сферических аберраций. Как можно видеть на примерах снимков, объектив обладает очень приятным, мягким боке и невероятной детализацией изображения.

Оптический стабилизатор OIS обеспечивает до 5.5 ступеней коррекции колебаний и мелкой дрожи рук, которая становится гораздо заметнее при съемке с таким увеличением, а линейный привод автофокуса LM позволяет навестить на нужный объект всего за 0.33 секунды (по данным внутреннего тестирования Fujifilm). Как и многие подобные объективы, XF 500mm f/5.6 оснащен ограничителем дистанции фокусировки, кнопками активации АФ, а также специальной функцией Preset, которая позволяет пользователю заранее задать желаемую дистанцию. Эта функция может быть очень полезна при съемке, например, птиц или авиашоу, когда вы в какой-то момент можете потерять объект из виду, что обычно приводит к рысканию системы фокусировки.

Корпус объектива надежно защищен от пыли и влаги и позволяет снимать при низких температурах: гарантируется работоспособность при -10° С. Для удобства ношения и съемки на корпусе предусмотрены проушины для крепления плечевого ремня и съемный штативный адаптер, который также можно использовать в качестве ручки или подставки. Основание лапки адаптера выполнено в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что удобно при работе со штативами и моноподами, поддерживающими этот популярный стандарт.

Комплектация:

объектив

передняя крышка FLCP-95

задняя крышка RLCP-001

бленда

чехол

плечевой ремень

штативный адаптер