Объектив Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR
Код товара : УТ-00068256
Артикул : @ 16501109
169 990 ₽
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Описание
Fujifilm Fujinon XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR — супертелеобъектив с переменным фокусным расстоянием, предлагающий эквивалентное фокусное расстояние 152-609 мм. Мощная оптическая конструкция из 21 элемента в 14 группах включает 5 линз из низкодисперсного стекла ED и один из super ED для уменьшения характерной для телеобъективов хроматической аберации. В результате он обеспечивает самое высокое качество изображения в своем классе. Объектив рассчитан на съемку с рук с помощью системы стабилизации изображения 5.0-stop* и весит менее 1,4 кг. Благодаря линейному электроприводу автофокуса он идеально подходит для съемки быстро движущихся объектов, включая самолеты и гоночные машины. Объектив выполнен пылевлагонепроницаемым и может работать при температуре до -10°C и потому пригоден для натурной съемки в самых разных условиях. Надежность объектива еще больше повышает фтористое влаго- и пылеотталкивающее покрытие передней линзы.
* Для полной совместимости объектива с корпусом FUJIFILM X mount потребуется обновление программного обеспечения. Выпуск новой версии для пользователей X-T10, X-T10 и X-E2 намечен на 4 февраля 2016 года. Новые версии для других моделей будут выпущены к концу марта. Версию программного обеспечения и требуемое обновление можно уточнить на сайте.
Уменьшенная хроматическая аберрация помогает получить снимки с высоким разрешением
Оптическая конструкция из 21 элемента в 14 группах, включающая пять линз ED и одну линзу super ED, сравнима по своим результатам с флюоритовым объективом, причем благодаря уменьшенной осевой хроматической аберрации она позволяет делать снимки, насыщенные деталями. 0,19-кратное максимальное увеличение позволяет производить телеобъективом макросъемку.
Ведущая в своем классе стабилизация изображения 5,0-stop
Система стабилизации изображения 5,0-stop — наиболее мощная из устанавливаемых на супертелеобъективы с переменным фокусным расстоянием — нейтрализует дрожание даже при максимальном фокусном расстоянии 609 мм (эквивалент формата 35 мм). Кроме того, при распознавании панорамирования объектив автоматически переключает стабилизацию изображения камеры в вертикальную плоскость.
Быстрый, тихий автофокус благодаря двум линейным двигателям
Два линейных двигателя обеспечивают быструю фокусировку на движущиеся объекты. Производя мало шума, они делают объектив идеальным инструментом для съемки музыкальных представлений и театральных постановок. Еще более быструю автофокусировку обеспечивает функция ограничения диапазона фокусировки, ограничивающую ближайшую точку пятью метрами.
Компактная легкая конструкция
Благодаря массе менее 1,4 кг удалось существенно уменьшить напряжение при съемке с рук. При установке на корпус X-T1 общая масса составляет менее 2 кг, что повышает подвижность фотографа при съемке. Более того, распределение массы присоединенного объектива создает впечатление, что он легче, чем на самом деле.
Пылевлагонепроницаемый, низкотемпературный (до -10°C), со фтористым покрытием
В объективе имеется 13 пылевлагонепроницаемых уплотнений в 12 точках, что позволяет уверено снимать в тяжелых погодных условиях.
Водоотталкивающее фтористое покрытие, нанесенное на переднюю линзу, делает ее менее чувствительной к загрязнениям и облегчает чистку.
Бленда с поляризационным светофильтром и механизмом фиксации
В бленде имеется сдвижное окошко, обеспечивающее доступ к поляризационному светофильтру, когда бленда установлена на объектив.
Бленда снабжена механизмом фиксации для надежного крепления на объективе.
Совместим с 1,4-кратным телеконвертером
Объектив совместим с телеконвертером XF1.4X TC WR. Его установка позволяет получить 140-560 мм F6.3-8 или 213-853 мм
(эквивалент формата 35 мм). Съемка с фазовой автофокусировкой остается возможна даже при F8.
Принадлежности
Площадку для объектива (MLP-75XF), совместимую со штативами ARCA SWISS, можно приобрести за отдельную плату. Она также совместима с XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR.