

Новая серия супертонких и легких штативов BENRO Super Slim для системных и компактных зеркальных камер.

Как разработчикам BENRO удалось сделать такие устойчивые и прочные, и одновременно - супертонкие и легкие? Такого превосходного результата удалось достичь за счет особой формы центральной колонны, литого хаба, специальной конструкции замков ног и их материала (в зависимости от модели – восьмислойного карбона 8х или сплава алюминия с магнием).



Штатив выдерживает нагрузку камер с набором оптики весом до 4 кг! В сложенном виде его длина 52 см, а диаметр всего 6,1 см.









Штатив представлен в карбоновом и алюминиевом исполнении: карбоновый весит всего 1,02 кг, а алюминиевый 1,15 кг.





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Широкий диапазон регулировки высоты 18-156 см позволяет комфортно снимать как в полный рост, так и с уровня земли.













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Моментальная система зажима центральной колонны – одно движение и выбранное положение надежно зафиксировано.





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Ноги штатива BENRO Super Slim регулируются в трех положениях. Это позволяет установить штатив практически везде – горы, скалы, морской берег, лестница, парапет и провести съемку в разных жанрах от макро до панорамы.





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Цанговые замки с рифленой поверхностью удобны в работе при любых погодных условиях и защищены от попадания пыли. Во время дождя рука не соскальзывает, а в холодную погоду комфортно работать даже в перчатках.









Конусовидные резиновые опоры надежно фиксируют штатив BENRO Super Slim на неровной поверхности.









Для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.) предусмотрена резьба ¼ дюйма на хабе и верхней части центральной колонны.











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Компактная шаровая головка обеспечивает максимально точную установку камеры на любой неровной поверхности.









Быстрый переход из горизонтальной ориентации в вертикальную для создания портретов, пейзажных панорам и контента для социальных сетей.





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Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU40) обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры.









Комплектуется чехлом для переноски и хранения.









Гарантия производителя 5 лет.



Стань суперзвездой фотоиндустрии со штативом BENRO Super Slim!





