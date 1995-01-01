Штатив Benro TSSL08AN00P Super Slim с шаровой головой, цанговые замки
Код товара : УТ-00072815
Артикул : TSSL08AN00P
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Основные характеристики
Максимальная высота, см
156
Безопасная нагрузка, кг
4
Длина в сложенном виде, см
52
Вес, г
1150
Комплектация штатива
С головкой
Характеристики
Максимальная нагрузка
Максимальная высота
156
Длина в сложенном положении
52
Диаметр ног
21,8 / 12 мм
Головка
Benro N00P
Минимальная высота
18
Материал
сплав алюминия и магния
Быстросъемная площадка
Benro PU40
Углы наклона ног
21 / 55 / 80 градусов
Количество секций
4
Пузырьковый уровень
есть
Высота со сложенной центральной штангой
133
Физические характеристики
Вес
1150 г
Описание
Супертонкий и легкий алюминиевый штатив для путешествующих фотографов Benro Super Slim. Разработан для системных и компактных зеркальных камер со стандартным набором оптики. Комплектуется компактной шаровой головкой с двойным панорамированием. Точная настройка горизонта на любой поверхности. Фотосъемка в любой локации. От панорамы до макросъемки.
Особенности:
- Гарантия производителя 5 лет
- Тонкий в сложенном виде – 6,1 см
- Диапазон регулировки высоты 18-156 см
- Легкий вес – 1,15 кг
- Безопасная нагрузка 4 кг
- Шаровая головка с двойным панорамированием
- Цанговые замки с защитой от пыли
- Моментальная фиксация центральной колонны
- Двухсекционная центральная колонна
- Площадка Arca-Swiss style - быстрая установка камеры и надежная фиксация
- Разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.)
- 3 угла наклона ног
Особая форма центральной колонны позволила сделать супертонкий штатив без ущерба прочности. В сложенном виде окружность штатива Benro Super Slim всего 6,1 см. Удобно переносить в руке. Легко поместится в любой рюкзак или наружный карман. Широкий диапазон регулировки высоты 18-156 см позволяет комфортно снимать в полный рост и проводить съемку с уровня земли. Моментальная система зажима центральной колонны, одно движение и выбранное положение надежно зафиксировано.
Центральная колонна состоит из двух секций. Верхняя часть короткая, ее можно использовать для макросъемки или съемки с уровня земли. На колонне предусмотрены три резьбы ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.). На центральной колонне предусмотрен крючок для подвески груза. Шестигранный ключ встроен в крючок и располагается внутри колонны. Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхностью удобны в работе при любых погодных условиях и защищены от попадания пыли.
В штативе Benro Super Slim используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива без потери прочности всей конструкции. Весит штатив всего 1,15 кг, а допустимая нагрузка 4 кг. На хабе имеется резьба 1/4 дюйма для установки различного дополнительного оборудования и пузырьковый уровень. 3 положения угла наклона ног (21, 55 и 80 градусов) позволяют установить штатив Benro Super Slim практически в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.) и провести съемку в разных жанрах от макро до панорамы. Конусовидные резиновые опоры надежно фиксируют штатив Benro Super Slim на неровной поверхности.
Компактная и прочная шаровая головка с двойным панорамированием управляется одной ручкой. Идеально подходит для фотографов, которым нужна быстрая и точная установка камеры. Механизмы панорамного поворота находятся под съемной площадкой и у основания головы. Двойная настройка позволяет компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта. Эта функция особенно востребована при съемке на неровной поверхности, когда возникают сложности с выравниванием горизонта.
Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Цифровая разметка на нижнем диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры. Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU40) обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.
Комплектуется чехлом для переноски и хранения.
Гарантия производителя 5 лет.
Характеристики:
- Материал – сплав алюминия и магния
- Максимальная высота – 156 см
- Без центральной колонны – 133 см
- Минимальная высота – 18 см
- Минимальный диаметр ног – 12 мм
- Максимальный диаметр ног – 21,8 мм
- Углы наклона ног – 21 / 55 / 80
- Безопасная нагрузка – 4 кг
- В сложенном виде – 52 см
- Вес – 1150 г