Описание

Супертонкий и легкий карбоновый штатив для путешествующих фотографов Benro Super Slim. Разработан для системных и компактных зеркальных камер со стандартным набором оптики. Комплектуется компактной шаровой головкой с двойным панорамированием. Точная настройка горизонта на любой поверхности. Фотосъемка в любой локации. От панорамы до макросъемки.

Особенности:

Гарантия производителя 5 лет

Тонкий в сложенном виде – 6,1 см

Диапазон регулировки высоты 18-156 см

Легкий вес – 1,02 кг

Безопасная нагрузка 4 кг

Шаровая головка с двойным панорамированием

Цанговые замки с защитой от пыли

Моментальная фиксация центральной колонны

Двухсекционная центральная колонна

Площадка Arca-Swiss style - быстрая установка камеры и надежная фиксация

Разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.)

3 угла наклона ног

Особая форма центральной колонны позволила сделать супертонкий штатив без ущерба прочности. В сложенном виде окружность штатива Benro Super Slim всего 6,1 см. Удобно переносить в руке. Легко поместится в любой рюкзак или наружный карман. Широкий диапазон регулировки высоты 18-156 см позволяет комфортно снимать в полный рост и проводить съемку с уровня земли. Моментальная система зажима центральной колонны, одно движение и выбранное положение надежно зафиксировано.

Центральная колонна состоит из двух секций. Верхняя часть короткая, ее можно использовать для макросъемки. На колонне предусмотрены три резьбы ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.). На центральной колонне предусмотрен крючок для подвески груза. Шестигранный ключ встроен в крючок и располагается внутри колонны. Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхностью удобны в работе при любых погодных условиях и защищены от попадания пыли.

Использование карбона 8х позволило уменьшить вес штатива Benro Super Slim без потери прочности всей конструкции. Весит штатив всего 1,02 кг, а допустимая нагрузка 4 кг. На хабе имеется резьба 1/4 дюйма для установки различного дополнительного оборудования и пузырьковый уровень.

3 положения угла наклона ног (21, 55 и 80 градусов) позволяют установить штатив Benro Super Slim практически в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.) и провести съемку в разных жанрах от макро до панорамы. Конусовидные резиновые опоры надежно фиксируют штатив Benro Super Slim на неровной поверхности.

Компактная и прочная шаровая головка с двойным панорамированием управляется одной ручкой. Идеально подходит для фотографов, которым нужна быстрая и точная установка камеры. Механизмы панорамного поворота находятся под съемной площадкой и у основания головы. Двойная настройка позволяет компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта. Эта функция особенно востребована при съемке на неровной поверхности, когда возникают сложности с выравниванием горизонта.

Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Цифровая разметка на нижнем диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры. Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU40) обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Гарантия производителя 5 лет.

Характеристики: