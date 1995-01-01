Трансивер + пульт ДУ Yongnuo RF603C II C3 для Canon, 1 пара
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Описание
RF603 II является трансивером, то есть сочетает функции приемника и передатчика в одном устройстве. На корпусе прибора сбоку располагается переключатель, который позволяет выбрать режим работы: только передачу (TX) или передачу вместе с приемом (TRX).
RF603 II может использоваться как для радиосинхронизации вспышек, вынесенных на расстояние до 100 м, так и для дистанционного спуска затвора камеры. RF603 II позволяет, в том числе, использовать несколько вспышек или спускать затвор нескольких камер одновременно: нужно лишь подключить по одному RF603 II к каждой вспышке / камере и выбрать для всех одинаковый канал работы (всего 16 каналов). Для предварительной фокусировки можно нажать кнопку спуска наполовину, для срабатывания затвора – полностью.
Данный комплект оснащен кабелем типа Canon C3 – для камер Canon с 3-штырьковым входом пульта ДУ (тип N3).
Горячий башмак на корпусе трансивера позволяет одновременно установить на камеру и сам трансивер, и вспышку. Также предусмотрены синхроразъемы 2.5 мм и PC, с помощью которых можно по кабелю синхронизировать студийные моноблоки и другие модели вспышек, не устанавливающиеся в горячий башмак.
Максимальная выдержка синхронизации Yongnuo RF603 II составляет 1/320 с, что отличает данный синхронизатор от более дешевых моделей, которые поддерживают выдержки не более 1/125 с. (максимальная выдержка также зависит от возможностей конкретной камеры, уточняйте в инструкции). Выдержки короче 1/320 с не поддерживаются. RF603 II не позволяет дистанционно управлять мощностью вспышки (в том числе TTL режим), он осуществляет только синхронизацию.
Каждый трансивер RF603 II работает от 2 элементов типа ААА: около 400 часов в режиме TX или 45 часов в режиме TRX.
Список совместимых моделей:
- EOS 1V, EOS 3, D30, D60
- EOS 10D, 20D, 20Da, 30D, 40D, 50D,
- EOS 7D, 7D Mark II,
- EOS 6D, 6D Mark II,
- EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R,
- EOS-1D, 1D MARK II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds MARK II, 1Ds Mark III, 1D X
- EOS R1, R3, R5, R5 Mark II