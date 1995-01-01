Телеконвертер Viltrox TCL-X100VI увеличивает фокусное расстояние объектива приблизительно в 1.4 раза, с 35 до 50 мм в 35-мм эквиваленте. Он подходит для всех 6 поколений камер Fujifilm X100: при использовании с первыми тремя (X100, X100S, X100T) вам нужно будет указать камере присутствие конвертера через меню, а с последующими моделями (X100F, X100V и X100VI) он распознается автоматически благодаря встроенному чипу-идентификатору. Viltrox пришлось изменить оригинальную оптическую схему: 5 элементов в 4 группах вместо 4/4 в оригинальных конвертерах Fujifilm TCL-X100 / TCL-X100II. Это было сделано в первую очередь по юридическим причинам, чтобы не нарушать патенты Fujifilm. Судя по независимым тестам, характер изображения немного отличается (по сравнению с оригинальным конвертером), но незначительно, едва заметно.

Поскольку минимальная дистанция фокусировки камеры остается прежней, с Viltrox TCL-X100VI вы можете получить более крупные планы, фокусное расстояние 50 мм также хорошо подходит для портретной съемки. Эффективная светосила объектива остается без изменений. Устанавливается конвертер очень просто: заворачивается по резьбе в штатное крепление, никакие дополнительные адаптеры не требуются. Благодаря кольцу с насечками на корпусе, закручивать и откручивать конвертер стало значительно проще (по сравнению с гладким корпусом оригинальных насадок Fujifilm).

Характеристики