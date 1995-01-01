Ulanzi CU01 – усовершенствованный вентилятор для компактных и беззеркальных фотокамер. Охлаждает корпус камеры, чтобы избежать ее перегрева при работе в режимах высокой нагрузки (в основном при съемке видео с высоким разрешением и высокой частотой кадров). Также может пригодиться при съемке в жаркую погоду или при размещении камеры в стесненном пространстве с плохой циркуляцией воздуха. Совместим с десятками моделей камер разных производителей: главное условие – это откидывающийся в сторону экран.

Отличия от предыдущих версий: если прежние модели просто дули на корпус, теперь конструкция стала сложнее. Во-первых, корпус вентилятора плотно прилегает к корпусу камеры благодаря специальному теплопроводящему силиконовому мату. Корпус вентилятора металлический, что обеспечивает отличную проводимость тепла, а внутри установлен лепестковый радиатор (алюминиевый сплав высокой плотности, маркировка 6063). Внутри также располагается электронный термодатчик, который постоянно измеряет температуру корпуса. Понять степень нагрева можно по светодиодной полосе, расположенной сбоку: если она горит голубым, температура ниже 36°, если красным – выше.

Как и раньше, аккумулятор фиксируется в углублении монитора с помощью пружинной распорки.

Вентилятор имеет три режима работы:

1 – тихий, уровень шума около 36 дБ

2 – максимальный, 5000 оборотов в минуту, уровень шума около 39-40 дБ

автоматический – оборотами вентилятора управляет чип с термодатчиком

Ulanzi CU01 выпускается в 2 вариантах комплектации: с аккумулятором или без него. Во втором случае вам потребуется какой-либо внешний источник энергии, подключающийся через USB Type C порт – например, универсальный USB аккумулятор или сетевой адаптер. В первом случае аккумулятор емкостью 3000 мАч устанавливается поверх корпуса на 4 магнитные ножки. Его емкости хватает на период от 65 до 85 минут, в зависимости от режима работы. Автоматический режим самый затратный, так как при нем приходится питать чип контроля температуры, однако он же является самым удобным, поскольку вам не приходится самостоятельно следить за нагревом.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав, пластик, силикон, медь

Питание: от аккумулятора или через USB-C порт, 5В 2А

Аккумулятор: литий-ионный, 3000 мАч 3.7В, время работы 65 ~ 85 минут, зарядка за 2 часа

Размеры: вентилятор: 94.4 х 53.2 х 25.5 мм аккумулятор: 59 х 59.2 х 20.3 мм

Вес: вентилятор: 106 г аккумулятор: 70 г



Совместимые камеры

Sony: ZV-1, ZV-1F, ZV-1 II, ZV-E10, ZV-E10 II, a6700, a7C, a7C II, a7S III, a7CR, FX30, FX30

Canon: EOS 90D, EOS R50, EOS R10, EOS R7, EOS RP, EOS R8, EOS R6, EOS R6 Mark II, EOS R5, EOS R5 Mark II, EOS R3, EOS R1, PowerShot SX70 HS

Panasonic Lumix: GH5, GH5S, GH5 II, GH7, G7, G85, G9, G95, G100, G100D

Fujifilm: X-H2, X-H2S, X-S10, X-S20, X-T4, X-T200

Nikon: Z30, Z F, Z Fc

Перечислены модели, протестированные производителем, список может быть неполным.

Эффективность применения вентилятора во многом зависит от конструкции самой камеры: одни модели хорошо выводят тепло на заднюю панель корпуса, в то время как у других отведение реализовано плохо, тепло накапливается внутри камеры.