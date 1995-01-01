Вентилятор для камеры Ulanzi Camera Cooling Fan для Canon / Nikon / Sony / Fujifilm, черный
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Характеристики
Описание
Вентилятор для охлаждения камер Canon, Fujifilm, Nikon, Sony (полный список моделей ниже). Ulanzi Camera Cooling Fan продлевает время работы камеры в высоконагруженных режимах видеосъемки. Предусмотрено 2 режима работы: тихий и максимальный, режимы переключаются кнопкой включения на задней панели.
Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает более 1 часа работы в максимальном режиме, также доступно внешнее питание через USB-C порт. Небольшой OLED дисплей показывает оставшийся заряд батареи, выбранный режим работы и температуру камеры.
Новая версия отличается обновленным механизмом крепления: для установки необходимо откинуть в сторону монитор камеры, после чего вентилятор устанавливается на это место с помощью пружинной распорки, не требуя никаких специальных инструментов.
Вентилятор выполнен в матовом алюминиевом корпусе для лучшей прочности и эффективного отведения тепла.
- Размеры: 92 х 53 х 20 мм
- Вес: 78 г
- Комплектация: вентилятор, USB кабель для зарядки
Совместимые модели (протестировано производителем)
- Canon EOS R10, R8, R7, R6 Mark II, R5, EOS 90D
- Fujifilm X-T4, X-S10, X-S20, X-H2, X-H2S
- Nikon Z30
- Sony ZV-E1, ZV-1F, ZV-1, ZV-E10L, a7RV, a7 IV, a7S III, а7C, а6700