Вентилятор для охлаждения камер Canon, Fujifilm, Nikon, Sony (полный список моделей ниже). Ulanzi Camera Cooling Fan продлевает время работы камеры в высоконагруженных режимах видеосъемки. Предусмотрено 2 режима работы: тихий и максимальный, режимы переключаются кнопкой включения на задней панели.

Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает более 1 часа работы в максимальном режиме, также доступно внешнее питание через USB-C порт. Небольшой OLED дисплей показывает оставшийся заряд батареи, выбранный режим работы и температуру камеры.

Новая версия отличается обновленным механизмом крепления: для установки необходимо откинуть в сторону монитор камеры, после чего вентилятор устанавливается на это место с помощью пружинной распорки, не требуя никаких специальных инструментов.

Вентилятор выполнен в матовом алюминиевом корпусе для лучшей прочности и эффективного отведения тепла.

Размеры: 92 х 53 х 20 мм

Вес: 78 г

Комплектация: вентилятор, USB кабель для зарядки

Совместимые модели (протестировано производителем)