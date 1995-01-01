Комплект Tilta Vintage Camera Cage Travel Kit для компактной камеры Fujifilm X100VI включает в себя рукоятку с дополнительным хватом из орехового дерева, быстросъемное крепление типа Arca Swiss, упор для большого пальца, пару кожаных петель для плечевого ремня и запасной набор крепежа. Хват и упор значительно улучшают захват камеры в ладони, особенно если вы предпочитаете держать камеру одной рукой, а площадка типа Arca позволяет быстро устанавливать камеру на штативы и другие держатели, поддерживающие этот популярный стандарт. Комплект по стилю прекрасно сочетается с винтажным дизайном самой камеры и поставляется в элегантной металлической коробке.

Рукоятка из отполированного орехового дерева очень приятна как на вид, так и на ощупь. Обратите внимание: древесный рисунок и оттенок рукоятки могут немного отличаться от экземпляра к экземпляру, поскольку дерево натуральное. Площадка фиксируется на камере винтами в двух точках, через штативное гнездо и через правую проушину для ремня, что обеспечивает максимально плотное крепление без люфта. В набор Travel Kit входит верхняя декоративная площадка, которая фиксируется винтом в левую проушину для ремня и соединяется с упором для большого пальца – так внешний вид получается более органичным по сравнению с комплектацией Base Kit.

Нижняя пластина выполнена по стандарту Arca Swiss («ласточкин хвост»), однако не имеет штативного гнезда. Если вам необходимо поставить камеру на держатели с винтом 1/4" или 3/8", или же развернуть камеру при установке на 90° (к примеру, для электронных стабилизаторов или 2D видеоголовок), используйте Tilta Universal ARCA Quick Release Baseplate (TA-UABP-B). В комплект Travel Kit также входит площадка ARCA Adapter for Fujifilm X100VI, которая немного приподнимает камеру и обладает быстросъемным механизмом крепления.

Комплект выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.

Материалы: алюминиевый сплав, ореховое дерево.

дерево. Размеры: 143.7 х 93.4 х 68.6 мм (без площадки)

Вес нетто: 157.5 г

Камера не входит в комплект.