Набор Tilta Vintage Camera Cage Base Kit для Fujifilm X-E5, серебро
Код товара:УТ-00090028
Артикул:TA-T91-A-S
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараХват
Описание
Набор Tilta Vintage Camera Cage Base Kit включает площадку Tilta Mounting Baseplate with Wooden Grip для камеры Fujifilm X-E5 и дополнительный адаптер ARCA Adapter for Tilta Vintage Cage, который увеличивает подъем камеры. Площадка с рукояткой существенно улучшает захват камеры, особенно если вы предпочитаете удерживать ее одной рукой во время съемки. Рукоятка из натурального орехового дерева очень приятна как на вид, так и на ощупь. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, что позволяет быстро устанавливать камеру на совместимые штативы, стабилизаторы и другие устройства. Выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.
Обратите внимание:
- Древесный рисунок и оттенок рукоятки могут немного отличаться от экземпляра к экземпляру, поскольку используется натуральное дерево.
- На нижней пластине нет штативного гнезда.