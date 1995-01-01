Зарядная станция Tilta Portable Charging Station для 4х DMW-BLK22
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Описание
Зарядная станция для 4 аккумуляторов типа Panasonic DMW-BLK22 обеспечивает одновременную зарядку всех батарей за 3 часа. Для работы необходим сетевой адаптер или пауэрбанк с поддержкой USB Power Delivery не ниже 18 Вт, для быстрой зарядки необходим адаптер на 45 Вт. Полупрозрачная крышка защищает батареи от грязи и влаги во время зарядки и хранения. Трехцветные светодиодные индикаторы показывают уровень заряда каждого аккумулятора. Благодаря зарядке через USB-C порт пользоваться станцией можно как дома, так и в дороге.
Внимание: для работы требуется сетевой адаптер, поддерживающий стандартный протокол USB PD (Power Delivery). Адаптеры, использующие только проприетарные протоколы (Huawei / Honor FCP, SCP, Samsung AFC, Xiaomi HyperCharge и т.д.) не поддерживаются. При подключении источника, выдающего менее 18 Вт (сетевые адаптеры и пауэрбанки на 5В) индикаторы мигают красным, зарядка не осуществляется.
- Входной ток: 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А
- Зарядный ток: 8.4В 1-1.5А
- Материалы: поликарбонат, АБС пластик
- Размеры: 122 х 77 х 57 мм
- Вес: 172 г
- Комплектация: зарядная станция, кабель USB-C
Совместимые камеры:
- Panasonic Lumix GH5 II, GH6, GH7
- Panasonic Lumix G9 II
- Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
- Panasonic Lumix S1 II, S1 IIE, S1R II
- другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22