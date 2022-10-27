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Защитное стекло JJC для Panasonic LX100 / LX100II, TZ90, TZ100, Leica D-Lux 7 и др.
Защитное стекло JJC для Panasonic Lumix DC-S1H
Аккумулятор Panasonic DMW-BLK22E
Аккумулятор Panasonic DMW-BLJ31E для S1 и S1R
Аккумулятор Panasonic VW-VBT190E-K для видеокамер
Аккумулятор Panasonic VW-VBT380E-K для видеокамер
Аккумулятор Fujimi DMW-BLC12, 1000 мАч (FBDMW-BLC12)
Аккумулятор Raylab DMW-BLF19 (RL-BLF19)
Аккумулятор Kingma DMW-BLF19E, 1960 мАч, с защитным кейсом
Зарядное устройство Fujimi UNC-BLF19 для DMW-BLF19
Аккумулятор Panasonic DMW-BLK22E (уцененный)
9 990 ₽
Зарядное устройство Fujimi с USB-адаптером для Panasonic DU, DBD (FJ-UNC-VBG260)
Адаптер питания Kingma DP-F550, D-Tap, вместо Sony NP-F550
Адаптер питания SmallRig 3248 для DMW-BLF19
Адаптер питания Kingma DP-BLF19, D-Tap, вместо Panasonic DMW-BLF19
Батарейная ручка Panasonic DMW-BGG9EE для DC-G9