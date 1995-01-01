Аккумулятор Tilta TNP-W126S – это аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W126S. Номинальная емкость немного меньше, но зато есть возможность заряжать его по USB. Забыли зарядку от своей камеры дома? Не проблема, подойдет любая зарядка от телефона, универсальный аккумулятор (пауэрбанк) или USB розетка в транспорте, кабель USB-A / -C уже входит в комплект. Полная зарядка через USB-C порт занимает 2 часа 40 минут. Аккумулятор также можно заряжать во внешних зарядных устройствах и внутри камеры (для моделей, поддерживающих эту функцию).

Чип декодирован: камера корректно показывает оставшийся уровень заряда, не выводя никаких ошибок. Многоуровневая защита защищает аккумулятор от глубокой разрядки, избыточного заряда и перегрева. Батарея имеет множество международных сертификатов безопасности: CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI.

Характеристики

Напряжение: 7.4В

Номинальная емкость: 1050 мАч

Размеры: 47.2 х 36.9 х 15.5 мм

Вес: 53 г

Совместимость: