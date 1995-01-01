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Площадка Tilta Mounting Baseplate with Wooden Grip, с деревянной рукояткой для Fujifilm X-E5, серебристая

  • Mounting Baseplate with Wooden Grip, с деревянной рукояткой для Fujifilm X-E5, серебристая
  • Mounting Baseplate with Wooden Grip, с деревянной рукояткой для Fujifilm X-E5, серебристая
  • Mounting Baseplate with Wooden Grip, с деревянной рукояткой для Fujifilm X-E5, серебристая
Код товара:УТ-00090026
Артикул:TA-T91-WG-S

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Площадка Tilta Mounting Baseplate with Wooden Grip для камеры Fujifilm X-E5 существенно улучшает захват камеры, особенно если вы предпочитаете удерживать ее одной рукой во время съемки. Рукоятка из натурального орехового дерева очень приятна как на вид, так и на ощупь. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, что позволяет быстро устанавливать камеру на совместимые штативы, стабилизаторы и другие устройства. Площадка выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.

Для дополнительного подъема камеры можно использовать Tilta ARCA Quick Release Plate (продается отдельно).

Обратите внимание:

  1. Древесный рисунок и оттенок рукоятки могут немного отличаться от экземпляра к экземпляру, поскольку используется натуральное дерево.
  2. На нижней пластине нет штативного гнезда.