Площадка Tilta Mounting Baseplate with Wooden Grip для камеры Fujifilm X-E5 существенно улучшает захват камеры, особенно если вы предпочитаете удерживать ее одной рукой во время съемки. Рукоятка из натурального орехового дерева очень приятна как на вид, так и на ощупь. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, что позволяет быстро устанавливать камеру на совместимые штативы, стабилизаторы и другие устройства. Площадка выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.

Для дополнительного подъема камеры можно использовать Tilta ARCA Quick Release Plate (продается отдельно).

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