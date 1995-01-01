Аккумуляторная батарея Tilta TLP-E6P – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E6P. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке. TLP-E6P заряжается от 0 до 100% приблизительно за 2.4 часа. Аккумулятор также можно заряжать в зарядных станциях, таких как Tilta Battery Charging Station.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерами Canon, аккумулятор точно сообщает уровень заряда – никаких сюрпризов с внезапными выключениями камеры во время записи. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда и так далее. Безопасность аккумулятора подтверждают сертификаты CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI.

Tilta TLP-E6P может без ограничений использоваться с новыми камерами Canon, такими как EOS R5 Mark II, и обратно совместима с более старыми моделями, использующими аккумуляторы LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH.

Характеристики

Напряжение: 7.2 В

Емкость: 2400 мАч

Материалы корпуса: поликарбонат, АБС пластик

Ток заряда: 5В 2А (USB-C порт)

Размеры: 56.8 х 38.4 х 20.9 мм

Вес: 82.5 г

Комплектация: аккумулятор, кабель USB-C

Совместимые модели: