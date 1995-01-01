Аккумулятор Tilta LP-E17 Forest Green, 950 мАч, USB-C
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Характеристики
Описание
Аккумулятор Tilta TLP-E17-AG – аналог оригинальной литий-ионной батареи Canon LP-E17. Если вы забыли зарядку дома, или если ей не хватило места в багаже, то его можно заряжать напрямую через USB-C разъем на корпусе – от универсальных аккумуляторов (пауэрбанков), USB розеток в транспорте и так далее. Полная зарядка занимает приблизительно 2 часа 15 минут.
Аккумулятор обладает многоуровневой системой защиты: от перегрева, короткого замыкания, глубокого разряда, перегрузки по напряжению и току. Безопасность подтверждается международными сертификатами CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI. Светодиодный индикатор показывает ход зарядки.
Обратите внимание: чип не декодирован, аккумулятор не заряжается внутри камеры и в фирменных зарядных устройствах Canon. Используйте зарядку по USB или зарядные устройства Tilta. Камера не показывает оставшийся уровень заряда (всегда 100%).
- Номинальное напряжение: 7.4 В
- Номинальная емкость: 950 мАч (7.03 Втч)
- Ток зарядки (USB-C порт): 5В 1А
- Рабочая температура: от -10° до 60° С
- Температура хранения: от -20 до 45° С
- Температура для зарядки: от 0° до 45° С
- Размеры: 49.2 х 32.9 х 14 мм
- Вес: 51 г
- Комплектация: аккумулятор, кабель USB-A / USB-C
Совместимые модели:
- EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D
- EOS M3, M5, M6, M6 Mark II
- EOS RP, R8, R10, R50, R50V, R100
- PowerShot V1