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Аккумулятор Tilta LP-E17 Ash Green, 950 мАч, USB-C

  • LP-E17 Ash Green, 950 мАч, USB-C, декодированный чип
  • LP-E17 Ash Green, 950 мАч, USB-C, декодированный чип
  • LP-E17 Ash Green, 950 мАч, USB-C, декодированный чип
  • LP-E17 Ash Green, 950 мАч, USB-C, декодированный чип
  • LP-E17 Ash Green, 950 мАч, USB-C, декодированный чип
  • LP-E17 Ash Green, 950 мАч, USB-C, декодированный чип
  • LP-E17 Ash Green, 950 мАч, USB-C, декодированный чип
  • LP-E17 Ash Green, 950 мАч, USB-C, декодированный чип
  • LP-E17 Ash Green, 950 мАч, USB-C, декодированный чип
  • LP-E17 Ash Green, 950 мАч, USB-C, декодированный чип
  • LP-E17 Ash Green, 950 мАч, USB-C, декодированный чип
Код товара:УТ-00090033
Артикул:TLP-E17-AG

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумулятор Tilta TLP-E17-AG – аналог оригинальной литий-ионной батареи Canon LP-E17. Если вы забыли зарядку дома, или если ей не хватило места в багаже, то его можно заряжать напрямую через USB-C разъем на корпусе – от универсальных аккумуляторов (пауэрбанков), USB розеток в транспорте и так далее. Полная зарядка занимает приблизительно 2 часа 15 минут.

Аккумулятор обладает многоуровневой системой защиты: от перегрева, короткого замыкания, глубокого разряда, перегрузки по напряжению и току. Безопасность подтверждается международными сертификатами CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI. Светодиодный индикатор показывает ход зарядки.

Обратите внимание: чип не декодирован, аккумулятор не заряжается внутри камеры и в фирменных зарядных устройствах Canon. Используйте зарядку по USB или зарядные устройства Tilta. Камера не показывает оставшийся уровень заряда (всегда 100%).

  • Номинальное напряжение: 7.4 В
  • Номинальная емкость: 950 мАч (7.03 Втч)
  • Ток зарядки (USB-C порт): 5В 1А
  • Рабочая температура: от -10° до 60° С
  • Температура хранения: от -20 до 45° С
  • Температура для зарядки: от 0° до 45° С
  • Размеры: 49.2 х 32.9 х 14 мм
  • Вес: 51 г
  • Комплектация: аккумулятор, кабель USB-A / USB-C

Совместимые модели:

  • EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D
  • EOS M3, M5, M6, M6 Mark II
  • EOS RP, R8, R10, R50, R50V, R100
  • PowerShot V1