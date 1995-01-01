Аккумулятор Tilta TLP-E17-AG – аналог оригинальной литий-ионной батареи Canon LP-E17. Если вы забыли зарядку дома, или если ей не хватило места в багаже, то его можно заряжать напрямую через USB-C разъем на корпусе – от универсальных аккумуляторов (пауэрбанков), USB розеток в транспорте и так далее. Полная зарядка занимает приблизительно 2 часа 15 минут.

Аккумулятор обладает многоуровневой системой защиты: от перегрева, короткого замыкания, глубокого разряда, перегрузки по напряжению и току. Безопасность подтверждается международными сертификатами CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI. Светодиодный индикатор показывает ход зарядки.

Обратите внимание: чип не декодирован, аккумулятор не заряжается внутри камеры и в фирменных зарядных устройствах Canon. Используйте зарядку по USB или зарядные устройства Tilta. Камера не показывает оставшийся уровень заряда (всегда 100%).

Номинальное напряжение: 7.4 В

Номинальная емкость: 950 мАч (7.03 Втч)

Ток зарядки (USB-C порт): 5В 1А

Рабочая температура: от -10° до 60° С

Температура хранения: от -20 до 45° С

Температура для зарядки: от 0° до 45° С

Размеры: 49.2 х 32.9 х 14 мм

Вес: 51 г

Комплектация: аккумулятор, кабель USB-A / USB-C

Совместимые модели: