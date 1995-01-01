Получехол для камеры Fujifilm X-M5. Выполнен из натуральной кожи высокого качества (top grain leather*) на алюминиевом каркасе, который формирует дополнительный хват и увеличивает прочность чехла. Подкладка выполнена из искусственной замши на основе микрофибры. Чехол устанавливается в штативное гнездо, которое дублируется рядом, для доступа к батарейному отсеку предусмотрен откидывающийся лючок. Чехол частично защищает камеру от случайных ударов и появления царапин. Кроме того, натуральная кожа хорошо отводит влагу, поэтому камера меньше скользит в руках. Винтажный внешний вид хорошо сочетается с дизайном самой камеры.

* Top grain leather – кожа из верхних слоев шкуры, считается второй по качеству после full grain leather.