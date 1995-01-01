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Чехол Tilta Leather Camera Case для Fujifilm X-M5, зеленый

  • Leather Camera Case для Fujifilm X-M5, зеленый
  • Leather Camera Case для Fujifilm X-M5, зеленый
  • Leather Camera Case для Fujifilm X-M5, зеленый
  • Leather Camera Case для Fujifilm X-M5, зеленый
  • Leather Camera Case для Fujifilm X-M5, зеленый
  • Leather Camera Case для Fujifilm X-M5, зеленый
  • Leather Camera Case для Fujifilm X-M5, зеленый
  • Leather Camera Case для Fujifilm X-M5, зеленый
  • Leather Camera Case для Fujifilm X-M5, зеленый
Код товара:УТ-00083393
Артикул:TA-T73-LCC-GN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Получехол для камеры Fujifilm X-M5. Выполнен из натуральной кожи высокого качества (top grain leather*) на алюминиевом каркасе, который формирует дополнительный хват и увеличивает прочность чехла. Подкладка выполнена из искусственной замши на основе микрофибры. Чехол устанавливается в штативное гнездо, которое дублируется рядом, для доступа к батарейному отсеку предусмотрен откидывающийся лючок. Чехол частично защищает камеру от случайных ударов и появления царапин. Кроме того, натуральная кожа хорошо отводит влагу, поэтому камера меньше скользит в руках. Винтажный внешний вид хорошо сочетается с дизайном самой камеры.

* Top grain leather – кожа из верхних слоев шкуры, считается второй по качеству после full grain leather.

  • Материалы: натуральная кожа, алюминиевый сплав, искусственная замша (микрофибра)
  • Размеры: 117 х 67.6 х 42 мм
  • Вес: 49 г