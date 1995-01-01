Чехол Tilta Leather Camera Case для Canon R5 Mark II, кожаный, черный
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Характеристики
Описание
Получехол для камеры Canon R5 Mark II. Выполнен из натуральной кожи высокого качества (top grain leather*) на алюминиевом каркасе, который увеличивает прочность чехла. Подкладка выполнена из искусственной замши на основе микрофибры. Чехол устанавливается в штативное гнездо, которое дублируется рядом, для доступа к батарейному отсеку предусмотрен откидывающийся лючок с магнитным замком. Чехол частично защищает камеру от случайных ударов и появления царапин. Кроме того, натуральная кожа хорошо отводит влагу, поэтому камера меньше скользит в руках.
* Top grain leather – кожа из верхних слоев шкуры, считается второй по качеству после full grain leather.
Материалы: натуральная кожа, алюминиевый сплав, подкладка: искусственная замша (микрофибра).