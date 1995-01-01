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Аккумулятор Tilta DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч

  • DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч
  • DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч
Код товара:УТ-00083400
Артикул:TDMW-BLK22-GN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумуляторная батарея Tilta TDMW-BLK22 – аналог оригинального аккумулятора Panasonic DMW-BLK22. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке. Аккумулятор заряжается от 0 до 100% приблизительно за 2.5 часа. Аккумулятор также можно заряжать в зарядных станциях, таких как Tilta Battery Charging Station.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерами Panasonic, аккумулятор точно сообщает уровень заряда – никаких сюрпризов с внезапными выключениями камеры во время записи. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда и так далее. Безопасность аккумулятора подтверждают сертификаты CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI.

Характеристики

  • Напряжение: 7.2 В
  • Емкость: 2400 мАч
  • Материалы корпуса: поликарбонат, АБС пластик
  • Ток заряда: 5В 2А (USB-C порт)
  • Размеры: 56.6 х 39.2 х 20.8 мм
  • Вес: 82.5 г
  • Комплектация: аккумулятор, кабель USB-C

Совместимые камеры:

  • Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5 II, GH6, GH7
  • Panasonic Lumix G9, G9 II
  • Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
  • Panasonic Lumix S1 II, S1 IIE, S1R II
  • другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22