Аккумулятор Tilta DMW-BLK22 с разъемом USB-C, 2400 мАч
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Описание
Аккумуляторная батарея Tilta TDMW-BLK22 – аналог оригинального аккумулятора Panasonic DMW-BLK22. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке. Аккумулятор заряжается от 0 до 100% приблизительно за 2.5 часа. Аккумулятор также можно заряжать в зарядных станциях, таких как Tilta Battery Charging Station.
Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерами Panasonic, аккумулятор точно сообщает уровень заряда – никаких сюрпризов с внезапными выключениями камеры во время записи. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда и так далее. Безопасность аккумулятора подтверждают сертификаты CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI.
Характеристики
- Напряжение: 7.2 В
- Емкость: 2400 мАч
- Материалы корпуса: поликарбонат, АБС пластик
- Ток заряда: 5В 2А (USB-C порт)
- Размеры: 56.6 х 39.2 х 20.8 мм
- Вес: 82.5 г
- Комплектация: аккумулятор, кабель USB-C
Совместимые камеры:
- Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5 II, GH6, GH7
- Panasonic Lumix G9, G9 II
- Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
- Panasonic Lumix S1 II, S1 IIE, S1R II
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