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Зарядная станция Tilta Charging Station Battery Kit для 4х DMW-BLK22 + 2 АКБ в комплекте

  • Charging Station Battery Kit для 4х DMW-BLK22 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х DMW-BLK22 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х DMW-BLK22 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х DMW-BLK22 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х DMW-BLK22 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х DMW-BLK22 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х DMW-BLK22 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х DMW-BLK22 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х DMW-BLK22 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х DMW-BLK22 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х DMW-BLK22 + 2 АКБ в комплекте
Код товара:УТ-00083410
Артикул:TBC-BLK22-A-GN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядная станция для 4 аккумуляторов типа Panasonic DMW-BLK22 обеспечивает одновременную зарядку всех батарей за 3 часа. Для работы необходим сетевой адаптер или пауэрбанк с поддержкой USB Power Delivery не ниже 18 Вт, для быстрой зарядки необходим адаптер на 45 Вт. Полупрозрачная крышка защищает батареи от грязи и влаги во время зарядки и хранения. Трехцветные светодиодные индикаторы показывают уровень заряда каждого аккумулятора. Благодаря зарядке через USB-C порт пользоваться станцией можно как дома, так и в дороге.

  • Входной ток: 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А
  • Зарядный ток: 8.4В 1-1.5А
  • Материалы: поликарбонат, АБС пластик
  • Размеры: 122 х 77 х 57 мм
  • Вес: 172 г
  • Комплектация: зарядная станция, кабель USB-C, 2 аккумулятора DMW-BLK22

Совместимые камеры (аккумуляторы):

  • Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5 II, GH6, GH7
  • Panasonic Lumix G9, G9 II
  • Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
  • Panasonic Lumix S1 II, S1 IIE, S1R II
  • другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22

Совместимые камеры (зарядное устройство):

  • Panasonic Lumix GH5 II, GH6, GH7
  • Panasonic Lumix G9 II
  • Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
  • Panasonic Lumix S1 II, S1 IIE, S1R II
  • другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22