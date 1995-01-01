Адаптер питания Tether Tools Relay Camera Coupler CRFW235, замена NP-W235
Код товара:УТ-00063220
Артикул:CRFW235
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараКаплер (фальш-батарея)
Описание
Адаптер питания («каплер») Tether Tools Relay Camera Coupler CRFW235 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Fujifilm NP-W235. Затем он подключается к сетевому адаптеру Tether Tools ONsite Relay A (или ONsite Relay C), который обеспечивает постоянное питание от сетевого зарядного устройства, универсального USB аккумулятора или аккумулятора V-Mount с разъемом D-Tap. Это обеспечивает возможность снимать фото или видео практически без ограничения по времени. Кроме того, использование каплера вместо аккумулятора снижает нагрев камеры при длительной съемке.
Длина кабеля: 25 см. Сетевой адаптер Tether Tools ONsite Relay продается отдельно.
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55