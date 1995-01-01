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Адаптер питания Tether Tools Relay Camera Coupler CRFW235, замена NP-W235

  • Relay Camera Coupler CRFW235, замена NP-W235
  • Relay Camera Coupler CRFW235, замена NP-W235
  • Relay Camera Coupler CRFW235, замена NP-W235
  • Relay Camera Coupler CRFW235, замена NP-W235
  • Relay Camera Coupler CRFW235, замена NP-W235
  • Relay Camera Coupler CRFW235, замена NP-W235
  • Relay Camera Coupler CRFW235, замена NP-W235
Код товара:УТ-00063220
Артикул:CRFW235

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер питания («каплер») Tether Tools Relay Camera Coupler CRFW235 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Fujifilm NP-W235. Затем он подключается к сетевому адаптеру Tether Tools ONsite Relay A (или ONsite Relay C), который обеспечивает постоянное питание от сетевого зарядного устройства, универсального USB аккумулятора или аккумулятора V-Mount с разъемом D-Tap. Это обеспечивает возможность снимать фото или видео практически без ограничения по времени. Кроме того, использование каплера вместо аккумулятора снижает нагрев камеры при длительной съемке.

Длина кабеля: 25 см. Сетевой адаптер Tether Tools ONsite Relay продается отдельно.

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55