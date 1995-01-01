Аккумулятор SWIT NP-W235, USB-C, 2200 мАч
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Характеристики
Описание
Аккумулятор SWIT NP-W235 использует высококачественные ячейки PowerCell, которые обеспечивают высокую отдачу и безопасность использования. Высокое напряжение сохраняется в течение длительного разряда, в то время как у многих аналогов оно резко падает после достижения порога 50% емкости, из-за чего питание камеры становится невозможным. Ячейки PowerCell также обладают длительным сроком хранения заряда и высоким ресурсом. Чип батареи распознается камерой как «родной», информация по уровню заряда и оставшемуся ресурсу батареи выводится точно.
Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5В. Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда при нажатии на кнопку: не требуется ставить батарею в камеру, чтобы увидеть ее состояние.
Аккумулятор выполнены в огнестойком пластиковом корпусе (класс горючести V0) и оснащены теми же многоуровневыми схемами защиты, что и оригинальные аккумуляторы (защита от короткого замыкания, перегрева, перегрузки по напряжению или току, глубокого разряда, избыточного заряда и так далее). Это гарантирует безопасную и надежную работу в самых сложных условиях съемочной площадки.
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55
Характеристики
- Номинальное напряжение: 7.2 В
- Емкость: 2200 мАч, 16 Втч
- Вход USB-C: зарядка 5В 1.2А
- Время зарядки:
- Приблизительно 230 мин через порт USB-C
- Приблизительно 130 мин с зарядным устройством Fujifilm BC-W235
- Размеры: 52.2 х 38.8 х 22.7 мм
- Температура зарядки: 0 - 40°C
- Температура разрядки: -20°C - 50°C (емкость и нагрузка могут снижаться при работе при температуре ниже 0°C)
- Вес нетто: 78.7 г
- Вес с упаковкой: 0.12 кг