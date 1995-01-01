Аккумулятор SWIT LP-E6P, USB-C, 2200 мАч
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Характеристики
Описание
Аккумулятор SWIT LP-E6P использует высококачественные ячейки PowerCell, которые обеспечивают высокую отдачу и безопасность использования. Высокое напряжение сохраняется в течение длительного разряда, в то время как у многих аналогов оно резко падает после достижения порога 50% емкости, из-за чего питание камеры становится невозможным. Ячейки PowerCell также обладают длительным сроком хранения заряда и высоким ресурсом. Чип батареи распознается камерой как «родной», информация по уровню заряда и оставшемуся ресурсу батареи выводится точно.
Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5В. Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда при нажатии на кнопку: не требуется ставить батарею в камеру, чтобы увидеть ее состояние.
Аккумулятор выполнены в огнестойком пластиковом корпусе (класс горючести V0) и оснащены теми же многоуровневыми схемами защиты, что и оригинальные аккумуляторы (защита от короткого замыкания, перегрева, перегрузки по напряжению или току, глубокого разряда, избыточного заряда и так далее). Это гарантирует безопасную и надежную работу в самых сложных условиях съемочной площадки.
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15
- Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6
Характеристики
- Номинальное напряжение: 7.2 В
- Емкость: 2200 мАч, 16 Втч
- Вход USB-C: зарядка 5В 1.2А
- Время зарядки:
- Приблизительно 230 мин через порт USB-C
- Приблизительно 171 мин с зарядным устройством Canon LC-E6E
- Размеры: 56.8 х 38.5 х 21 мм
- Температура зарядки: 0 - 40°C
- Температура разрядки: -20°C - 50°C (емкость и нагрузка могут снижаться при работе при температуре ниже 0°C)
- Вес нетто: 79.6 г
- Вес с упаковкой: 0.12 кг