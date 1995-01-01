Аккумулятор SWIT LP-E6P использует высококачественные ячейки PowerCell, которые обеспечивают высокую отдачу и безопасность использования. Высокое напряжение сохраняется в течение длительного разряда, в то время как у многих аналогов оно резко падает после достижения порога 50% емкости, из-за чего питание камеры становится невозможным. Ячейки PowerCell также обладают длительным сроком хранения заряда и высоким ресурсом. Чип батареи распознается камерой как «родной», информация по уровню заряда и оставшемуся ресурсу батареи выводится точно.

Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5В. Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда при нажатии на кнопку: не требуется ставить батарею в камеру, чтобы увидеть ее состояние.

Аккумулятор выполнены в огнестойком пластиковом корпусе (класс горючести V0) и оснащены теми же многоуровневыми схемами защиты, что и оригинальные аккумуляторы (защита от короткого замыкания, перегрева, перегрузки по напряжению или току, глубокого разряда, избыточного заряда и так далее). Это гарантирует безопасную и надежную работу в самых сложных условиях съемочной площадки.

Совместимые модели:

Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

Видеокамеры Canon XC10, XC15

Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6

Характеристики