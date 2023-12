Описание

Приготовьтесь обрести вдохновение. Реалистичное разрешение α7 IV и невероятная автофокусировка на базе ИИ в дополнении современных технологий мирового уровня по обработке изображений.

Новейшая полнокадровая CMOS-матрица 33 МП с тыловой подсветкой

Новая CMOS-матрица Exmor R ™ α7 IV на 33,0 МП предлагает быстрое считывание, высокую чувствительность, низкий уровень шума и точную цветопередачу, обеспечивая выдающуюся производительность и превосходное качество изображения фото- и видеосъемки.



Передовая обработка изображений с BIONZ XR

α7 IV использует новейший процессор обработки изображений, который предлагает повышенную производительность, лучшее качество и цветопередачу. Высокая скорость обработки позволяет уверенно вести серийную съемку, а также получать отклик при передаче данных.

Более высокое разрешение, лучшая цветопередача

Камера α7 IV предлагает большее количество пикселей и разрешение выше, чем у модели α7 III. А вместе с мощной матрицей Exmor R преимущества α7 IV выходят за рамки простых цифр, показывая значимое развитие технологии обработки изображений от Sony. Опробуйте новую цветовую градацию и детализацию, а также мягкие, естественные текстуры изображения кожи.

5-осевая оптическая стабилизация изображения

Компенсация выдержки до 5,5 шагов благодаря встроенному стабилизатору. Высокоточное устройство стабилизации α7 IV и датчики гироскопа вместе с алгоритмами стабилизации изображения обеспечивают компенсацию выдержки до 5,5 шагов, позволяя добиться максимального разрешения и производительности матрицы камеры 33 Мп.

Активный режим стабилизации изображения

Активный режим стабилизации для видеосъемки базируется на высокоточном устройстве стабилизации камеры, датчиках гироскопа и сложных алгоритмах. Он точно определяет необходимый уровень компенсации и включает стабилизацию, обеспечивая стабильную видеосъемку в формате 4K. Активный режим немного ограничивает поле зрения, но обеспечивает очень плавный видеоряд даже при съемке на ходу.

Улучшенная гибридная автофокусировка

Быстрая гибридная автофокусировка с фазовой и контрастной АФ развивается для обеспечения большей скорости, точности и производительности отслеживания. С помощью системы 4D FOCUS от Sony 759 точек фазовой АФ дают широкий и плотный охват, покрывающий около 94 % площади фото- и видеокадра.

Отслеживание от Sony в реальном времени на базе ИИ

Алгоритм распознавания объектов от Sony обрабатывает пространственные данные о цвете, рисунке (яркости) и расстоянии (глубине) в реальном времени. ИИ (искусственный интеллект) на базе машинного обучения позволяет с высокой точностью находить и отслеживать глаза и лицо объекта – не только человека, но также животных и птиц! Впервые в камерах серии α можно использовать обнаружение птичьих глаз и для фотографий, и для видеосъемки, — для этого достаточно выбрать объект «Птица». Поразительная скорость и точность камеры позволяют автоматически отслеживать конкретную птицу Просто выберите объект для отслеживания и оставьте всю работу камере.

Сосредоточьтесь на композиции, камера сфокусируется сама

Высокая скорость нового процессора значительно увеличивает производительность АФ в реальном времени, даже если объект отводит взгляд, отворачивается, закрывает часть лица рукой. Сенсорное отслеживание можно использовать для того, чтобы всего одним касанием экрана запускать отслеживания любого объекта в кадре в реальном времени с одновременной автофокусировкой по глазам.

Серийная съемка при 10 кадрах/с с быстрым высвобождением буфера

Как механические, так и электронные затворы позволяют снимать более 800 кадров в серии при скорости 10 кадров/с, с отслеживанием фокуса и экспозиции за счет большого буфера памяти α7 IV, скоростного процессора BIONZ XR и поддержке скоростных карт памяти CFExpress Type A.

Плавное и естественное видео в формате 4K 60p

Теперь благодаря новой матрице α7 IV и широкому динамическому диапазону для плавной съемки движущихся объектов вы можете записывать видео в разрешении до 4K 60p с полнопиксельным считыванием без объединения пикселей (pixel binning) или пропуска линий.

Передискретизация 7K для выразительных и детализированных кадров

Полнокадровая передискретизация (oversampling) из 7K при видеосъемке в формате 4K (до 30p) обеспечивает невероятно высокое разрешение и детализацию 4K изображения.

Видеозапись с глубиной цвета 10 бит и субдискретизацией 4:2:2

Записывайте съемку на внутренюю память камеры с удивительным богатством глубины цвета 10 бит и субдискретизацией 4:2:2, используя либо кодек Long GOP, либо All-Intra, для гибкой классификации изображений, постобработки и компоновки. Запись All-Intra кодирует каждый кадр отдельно (битрейт до 600 Мбит/с), точно фиксирует сложные движения и обеспечивает большую эффективность процесса редактирования.

Поддержка H.264 и H.265 кодеков

В формате записи XAVC вы можете выбрать кодирование HEVC/H.265, что позволяет в два раза повысить эффективность сжатия по сравнению с кодированием AVC/H.264, добиться превосходного качества изображения и уменьшить размер файлов для экономии пространства. Или выберите H.264 для снижения нагрузки на компьютер при обработке файлов.

Поддержка S-Cinetone, Creative Look и S-Log3

Цветовая схема S-Cinetone, использующаяся в таких профессиональных видеокамерах как Sony VENICE и Sony FX серии, даже без дополнительного редактирования обеспечивает впечатляющее изображение с красивыми оттенками кожи. Предварительные настройки Creative Look (заменяют собой Picture Profiles) позволяют создать больше интересных визуальных эффектов непосредственно во время съемки. Вы можете зарегистрировать в памяти камеры до 6 собственных профилей Creative Look. А использование гаммы S-Log3 дает доступ к полному динамическому диапазону камеры (более 15 ступеней) для более удобного процесса постпроизводства.

Компенсация «дыхания фокуса»

Благодаря нашим новейшим разработкам в области камер и параллельных объективов α7 IV предлагает инновационную компенсацию «дыхания фокуса» для объективов Sony с байонетом E. За счет небольшого ограничения поля зрения эта функция обеспечивает постоянный угол обзора при переводе фокуса с минимальной дистанции на бесконечность и обратно – как у профессиональных объективов для кино и телевидения.

Карта фокусировки для визуализации глубины резкости

Новейшая функция карты фокусировки отвечает на потребность профессиональных авторов и позволяет с легкостью визуализировать глубину резкости при съемке. Информация о фокусе (карта глубины) в реальном времени накладывается на изображение на дисплее, позволяя наглядно увидеть, какие области находятся в фокусе или вне его, и как влияет на глубину резкости изменение диафрагмы объектива.

Постоянная ручная фокусировка

Функция, полученная от Cinema Line FX6. Вы можете в любой момент перевести фокус вручную вращением кольца на объективе, для этого не требуется переключаться в режим ручной фокусировки. После остановки кольца возобновляется работа АФ.

Внешние вспышки Sony работают вместе с системой распознавания лиц

Новейшие внешние вспышки Sony взаимодействуют с камерой α7 IV и настраивают экспозицию с помощью функции распознавания лиц, обеспечивая естественные оттенки кожи. Точная синхронизация баланса белого и замеры P-TTL на высоком уровне скоростной серийной съемки дают непревзойденную надежность и творческую свободу — будут отчетливо видны даже динамичные объекты в меняющемся освещении.

Управление внешними вспышками

Для большего удобства во время съемки можно управлять совместимой вспышкой и беспроводным трансмиттером, подключенными к α7 IV, непосредственно в интерфейсе камеры.

10-разрядный формат HEIF для плавных градаций на фото

Наряду с обычными форматами RAW и JPEG, для фотосъемки можно выбрать HEIF (High Efficiency Image File). Плавные переходы с глубиной цвета 10 бит дают реалистичное изображения неба и портретов, в которых важна незаметная, естественная градация.



Цифровой аудиоинтерфейс для превосходного звучания

Мультиинтерфейсный (MI) разъем обеспечивает подключение без кабелей, прямую передачу цифрового аудиосигнала без ухудшения качества звука и подачу питания, а также позволяет не беспокоиться насчет аккумуляторов микрофона.



Встроенный микрофон для подавления шума ветра

Если для функции подавления шума ветра включен параметр "Auto", то при обнаружении шум будет в значительной степени и без влияния на другие звуки устранен с помощью новейшей технологии обработки сигналов.