Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha a7 IV Body
Код товара : УТ-00060693
Артикул : # ILCE7M4B.CEC
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Характеристики
Объектив
Объектив
нет в комплекте, байонет Sony E
Стабилизатор изображения
сдвиг матрицы с компенсацией по 5 осям, эффективность 5.5 ступеней по стандарту CIPA
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 5, 10 с
Размер фотоизображения
7008 x 4672 и менее
Баланс белого
авто, 7 предустановок, пользовательские настройки, установка цветовой температуры в К (2500 - 9900 К)
Серийная съемка
10 кадров/с с автофокусом и автоэкспозицией, RAW без сжатия: 6 кадров/с, длина серии: более 1000 кадров в JPEG, RAW (со сжатием или без сжатия); 828 кадров в RAW (без сжатия) + JPEG
Цифровой зум
зум Clear Image, фотосъемка: прибл. 2х; видеосъемка: прибл. 1.5x (4K), прибл. 2x (HD)
Съёмка видео
Битрейт
4К Long GOP: от 30 до 200 Мбит/с, Full HD Long GOP: от 25 до 100 Мбит/с, 4K All-I: 240, 300, 600 Мбит/с, Full HD All-I: 89, 111, 222 Мбит/с; прокси: 6, 9, 16 Мбит/с
Формат записи звука
стерео LPCM (48 кГц, 16 бит), при использовании цифрового MI разъема: стерео LPCM (48 кГц, 24 бит); прокси-файлы: стерео MPEG-4 AAC-LC
Видеосъемка
UHD 3840 x 2160, до 30 кадров/с со всей ширины матрицы, 60 кадров/с с кроп-фактором 1.5х; 8 бит 4:2:0, 10 бит 4:2:0 или 10 бит 4:2:2 на карту памяти, Long-GOP или All-Intra
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридный АФ: фазовый + контрастный, 759 точек, покадровый или следящий, АФ по глазам (фото и видео, человек, животное, птица), чувствительность от EV-4 до EV20 (ISO 100, объектив f/2.0)
Ручная фокусировка
ручная фокусировка или прямая ручная фокусировка (DMF), фокус-пикинг, увеличение области, цветная карта фокусировки
Матрица
Датчик изображения
35.9 x 23.9 мм CMOS-матрица Exmor R (BSI-CMOS)
Светочувствительность
фото: 100 - 51200 с возможностью расширения до 50 и 204800; видео: 100 - 51200 с возможностью расширения до 102400
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
33
Прочие особенности
Особые характеристики
защита от пыли и влаги, подключение по USB в качестве веб-камеры: до FHD 60p или 4К 15p
Дата анонса
21.10.2021
Комплектация
аккумулятор NP-FZ100, адаптер переменного тока, кабель питания, плечевой ремень, крышка корпуса, крышка башмака для вспышки, крышка окуляра, кабель USB-A / USB-C (USB 3.2)
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL замер 1200 зон: мультисегментный, центровзвешенный, точечный (по стандартному/крупному участку), усредненный для всего экрана, по самой яркой области
Брекетинг экспозиции
3, 5, 9 кадров
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +3 диоптрий
Видоискатель
электронный OLED 0.5" (1.3 см), 3.69 млн. точек, увеличение 0.78х (объектив 50мм, фокус на бесконечность), 60 или 120 Гц, вынос окулярной точки 23 мм от линзы или 18.5 мм от рамки окуляра
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI (тип A)
Карта памяти
2 гнезда: слот 1 комбинированный для SD / CFExpress Type A, слот 2 - только для SD карт; оба с поддержкой UHS-I/-II; одновременная или эстафетная запись, сортировка по типу файлов
Процессор
Процессор
Bionz XR
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NP-FZ100, 580 / 520 кадров по стандарту CIPA (ЖК-экран / видоискатель), зарядка или постоянное питание через USB-C разъем
Физические характеристики
Вес
658 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
131.3 х 96.4 х 79.8 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
вспышки Sony с башмаком MI и другие совместимые, X-синхронизация 1/250 с.
Описание
Приготовьтесь обрести вдохновение. Реалистичное разрешение α7 IV и невероятная автофокусировка на базе ИИ в дополнении современных технологий мирового уровня по обработке изображений.
Новейшая полнокадровая CMOS-матрица 33 МП с тыловой подсветкой
Новая CMOS-матрица Exmor R ™ α7 IV на 33,0 МП предлагает быстрое считывание, высокую чувствительность, низкий уровень шума и точную цветопередачу, обеспечивая выдающуюся производительность и превосходное качество изображения фото- и видеосъемки.
Передовая обработка изображений с BIONZ XR
α7 IV использует новейший процессор обработки изображений, который предлагает повышенную производительность, лучшее качество и цветопередачу. Высокая скорость обработки позволяет уверенно вести серийную съемку, а также получать отклик при передаче данных.
Более высокое разрешение, лучшая цветопередача
Камера α7 IV предлагает большее количество пикселей и разрешение выше, чем у модели α7 III. А вместе с мощной матрицей Exmor R преимущества α7 IV выходят за рамки простых цифр, показывая значимое развитие технологии обработки изображений от Sony. Опробуйте новую цветовую градацию и детализацию, а также мягкие, естественные текстуры изображения кожи.
5-осевая оптическая стабилизация изображения
Компенсация выдержки до 5,5 шагов благодаря встроенному стабилизатору. Высокоточное устройство стабилизации α7 IV и датчики гироскопа вместе с алгоритмами стабилизации изображения обеспечивают компенсацию выдержки до 5,5 шагов, позволяя добиться максимального разрешения и производительности матрицы камеры 33 Мп.
Активный режим стабилизации изображения
Активный режим стабилизации для видеосъемки базируется на высокоточном устройстве стабилизации камеры, датчиках гироскопа и сложных алгоритмах. Он точно определяет необходимый уровень компенсации и включает стабилизацию, обеспечивая стабильную видеосъемку в формате 4K. Активный режим немного ограничивает поле зрения, но обеспечивает очень плавный видеоряд даже при съемке на ходу.
Улучшенная гибридная автофокусировка
Быстрая гибридная автофокусировка с фазовой и контрастной АФ развивается для обеспечения большей скорости, точности и производительности отслеживания. С помощью системы 4D FOCUS от Sony 759 точек фазовой АФ дают широкий и плотный охват, покрывающий около 94 % площади фото- и видеокадра.
Отслеживание от Sony в реальном времени на базе ИИ
Алгоритм распознавания объектов от Sony обрабатывает пространственные данные о цвете, рисунке (яркости) и расстоянии (глубине) в реальном времени. ИИ (искусственный интеллект) на базе машинного обучения позволяет с высокой точностью находить и отслеживать глаза и лицо объекта – не только человека, но также животных и птиц! Впервые в камерах серии α можно использовать обнаружение птичьих глаз и для фотографий, и для видеосъемки, — для этого достаточно выбрать объект «Птица». Поразительная скорость и точность камеры позволяют автоматически отслеживать конкретную птицу Просто выберите объект для отслеживания и оставьте всю работу камере.
Сосредоточьтесь на композиции, камера сфокусируется сама
Высокая скорость нового процессора значительно увеличивает производительность АФ в реальном времени, даже если объект отводит взгляд, отворачивается, закрывает часть лица рукой. Сенсорное отслеживание можно использовать для того, чтобы всего одним касанием экрана запускать отслеживания любого объекта в кадре в реальном времени с одновременной автофокусировкой по глазам.
Серийная съемка при 10 кадрах/с с быстрым высвобождением буфера
Как механические, так и электронные затворы позволяют снимать более 800 кадров в серии при скорости 10 кадров/с, с отслеживанием фокуса и экспозиции за счет большого буфера памяти α7 IV, скоростного процессора BIONZ XR и поддержке скоростных карт памяти CFExpress Type A.
Плавное и естественное видео в формате 4K 60p
Теперь благодаря новой матрице α7 IV и широкому динамическому диапазону для плавной съемки движущихся объектов вы можете записывать видео в разрешении до 4K 60p с полнопиксельным считыванием без объединения пикселей (pixel binning) или пропуска линий.
Передискретизация 7K для выразительных и детализированных кадров
Полнокадровая передискретизация (oversampling) из 7K при видеосъемке в формате 4K (до 30p) обеспечивает невероятно высокое разрешение и детализацию 4K изображения.
Видеозапись с глубиной цвета 10 бит и субдискретизацией 4:2:2
Записывайте съемку на внутренюю память камеры с удивительным богатством глубины цвета 10 бит и субдискретизацией 4:2:2, используя либо кодек Long GOP, либо All-Intra, для гибкой классификации изображений, постобработки и компоновки. Запись All-Intra кодирует каждый кадр отдельно (битрейт до 600 Мбит/с), точно фиксирует сложные движения и обеспечивает большую эффективность процесса редактирования.
Поддержка H.264 и H.265 кодеков
В формате записи XAVC вы можете выбрать кодирование HEVC/H.265, что позволяет в два раза повысить эффективность сжатия по сравнению с кодированием AVC/H.264, добиться превосходного качества изображения и уменьшить размер файлов для экономии пространства. Или выберите H.264 для снижения нагрузки на компьютер при обработке файлов.
Поддержка S-Cinetone, Creative Look и S-Log3
Цветовая схема S-Cinetone, использующаяся в таких профессиональных видеокамерах как Sony VENICE и Sony FX серии, даже без дополнительного редактирования обеспечивает впечатляющее изображение с красивыми оттенками кожи. Предварительные настройки Creative Look (заменяют собой Picture Profiles) позволяют создать больше интересных визуальных эффектов непосредственно во время съемки. Вы можете зарегистрировать в памяти камеры до 6 собственных профилей Creative Look. А использование гаммы S-Log3 дает доступ к полному динамическому диапазону камеры (более 15 ступеней) для более удобного процесса постпроизводства.
Компенсация «дыхания фокуса»
Благодаря нашим новейшим разработкам в области камер и параллельных объективов α7 IV предлагает инновационную компенсацию «дыхания фокуса» для объективов Sony с байонетом E. За счет небольшого ограничения поля зрения эта функция обеспечивает постоянный угол обзора при переводе фокуса с минимальной дистанции на бесконечность и обратно – как у профессиональных объективов для кино и телевидения.
Карта фокусировки для визуализации глубины резкости
Новейшая функция карты фокусировки отвечает на потребность профессиональных авторов и позволяет с легкостью визуализировать глубину резкости при съемке. Информация о фокусе (карта глубины) в реальном времени накладывается на изображение на дисплее, позволяя наглядно увидеть, какие области находятся в фокусе или вне его, и как влияет на глубину резкости изменение диафрагмы объектива.
Постоянная ручная фокусировка
Функция, полученная от Cinema Line FX6. Вы можете в любой момент перевести фокус вручную вращением кольца на объективе, для этого не требуется переключаться в режим ручной фокусировки. После остановки кольца возобновляется работа АФ.
Внешние вспышки Sony работают вместе с системой распознавания лиц
Новейшие внешние вспышки Sony взаимодействуют с камерой α7 IV и настраивают экспозицию с помощью функции распознавания лиц, обеспечивая естественные оттенки кожи. Точная синхронизация баланса белого и замеры P-TTL на высоком уровне скоростной серийной съемки дают непревзойденную надежность и творческую свободу — будут отчетливо видны даже динамичные объекты в меняющемся освещении.
Управление внешними вспышками
Для большего удобства во время съемки можно управлять совместимой вспышкой и беспроводным трансмиттером, подключенными к α7 IV, непосредственно в интерфейсе камеры.
10-разрядный формат HEIF для плавных градаций на фото
Наряду с обычными форматами RAW и JPEG, для фотосъемки можно выбрать HEIF (High Efficiency Image File). Плавные переходы с глубиной цвета 10 бит дают реалистичное изображения неба и портретов, в которых важна незаметная, естественная градация.
Цифровой аудиоинтерфейс для превосходного звучания
Мультиинтерфейсный (MI) разъем обеспечивает подключение без кабелей, прямую передачу цифрового аудиосигнала без ухудшения качества звука и подачу питания, а также позволяет не беспокоиться насчет аккумуляторов микрофона.
Встроенный микрофон для подавления шума ветра
Если для функции подавления шума ветра включен параметр "Auto", то при обнаружении шум будет в значительной степени и без влияния на другие звуки устранен с помощью новейшей технологии обработки сигналов.