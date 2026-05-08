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Системные фотокамеры Sony

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Body (без объектива) 37Kit (с объективом) 23Полнокадровые 35С поворотным экраном 49Для начинающих 34С высоким разрешением 8RAW видео 22 слота для карт памяти 14Для блогеров 41Профессиональные 14Неполнокадровые (кроп) 25Встроенная стабилизация 39Stacked матрица 1

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