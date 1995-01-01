Набор SmallRig 5408 Kit включает 2 аккумулятора на замену оригинальной батареи Canon LP-E6P и зарядное устройство с USB интерфейсом. Аккумуляторы обладают полностью декодированными чипами, что обеспечивает полную совместимость с камерами Canon, включая EOS R5 Mark II: не возникают уведомления об ошибке, корректно отображается уровень заряда. Емкость составляет 2320 мАч, что при номинальном напряжении 7.2 В дает 16.7 Втч – даже немного больше, чем у оригинала. Максимальная токоотдача 6А – соответствует оригиналу.

Зарядное устройство E6P-BR24 выполнено в аккуратном компактном корпусе со сглаженными краями. Благодаря работе от USB устройство может работать не только от розеток, но и в дороге – вам потребуется только соответствующий сетевой адаптер или универсальный аккумулятор-пауэрбанк. 2 входа – USB Type C и USB Micro B – позволяют использовать тот кабель, который есть под рукой. Устройство снабжено двумя светодиодными индикаторами, которые показывают статус заряда.

Устройство и аккумуляторы обладают сертификатами безопасности FCC (США), KC (Южная Корея), RCM (Австралия и Новая Зеландия).

Что в комплекте:

Аккумулятор SmallRig E6P-BR24 – 2 шт.

Зарядное устройство E6P-BR24

Защитные крышки для контактов – 2 шт.

Кабель USB-A/-C 60 см

Документация

Совместимые модели:

Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D Видеокамеры Canon XC10, XC15

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Характеристики SmallRig E6P-BR24

Тип: литий-ионная батарея

Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат

Номинальное напряжение: 7.2 В

Емкость: 2320 мАч, 16.7 Втч

Напряжение при зарядке: 8.4 В

Максимальная сила ток на отдачу: 6А

Характеристики E6P-BR24