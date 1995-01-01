Аккумуляторы + зарядное устройство SmallRig 5408 Kit, Canon LP-E6P
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Характеристики
Описание
Набор SmallRig 5408 Kit включает 2 аккумулятора на замену оригинальной батареи Canon LP-E6P и зарядное устройство с USB интерфейсом. Аккумуляторы обладают полностью декодированными чипами, что обеспечивает полную совместимость с камерами Canon, включая EOS R5 Mark II: не возникают уведомления об ошибке, корректно отображается уровень заряда. Емкость составляет 2320 мАч, что при номинальном напряжении 7.2 В дает 16.7 Втч – даже немного больше, чем у оригинала. Максимальная токоотдача 6А – соответствует оригиналу.
Зарядное устройство E6P-BR24 выполнено в аккуратном компактном корпусе со сглаженными краями. Благодаря работе от USB устройство может работать не только от розеток, но и в дороге – вам потребуется только соответствующий сетевой адаптер или универсальный аккумулятор-пауэрбанк. 2 входа – USB Type C и USB Micro B – позволяют использовать тот кабель, который есть под рукой. Устройство снабжено двумя светодиодными индикаторами, которые показывают статус заряда.
Устройство и аккумуляторы обладают сертификатами безопасности FCC (США), KC (Южная Корея), RCM (Австралия и Новая Зеландия).
Что в комплекте:
- Аккумулятор SmallRig E6P-BR24 – 2 шт.
- Зарядное устройство E6P-BR24
- Защитные крышки для контактов – 2 шт.
- Кабель USB-A/-C 60 см
- Документация
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15
- Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6
Характеристики SmallRig E6P-BR24
- Тип: литий-ионная батарея
- Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат
- Номинальное напряжение: 7.2 В
- Емкость: 2320 мАч, 16.7 Втч
- Напряжение при зарядке: 8.4 В
- Максимальная сила ток на отдачу: 6А
Характеристики E6P-BR24
- Входной ток: 5 В 2.1 А
- Выходное напряжение: 8.4 В
- Сила тока при зарядке: 1 батарея - 700 мА, 2 батареи - 500 мА
- Рабочая температура: от 0° до 40° С
- Индикация:
- Постоянный зеленый: включение / полностью заряжено
- Постоянный красный: идет зарядка
- Мигает красным и зеленым: ошибка (переустановите батарею, переподключите источник питания)