Аккумулятор SmallRig 5406 USB-C Rechargeable Camera Battery, вместо LP-E6P
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Характеристики
Описание
Литий-ионный аккумулятор SmallRig 5406 – это аналог оригинальной батареи Canon LP-E6P. Он обладает полностью декодированными чипами, что обеспечивает полную совместимость с камерами Canon, включая EOS R5 Mark II: не возникают уведомления об ошибке, корректно показывается уровень заряда. Емкость составляет 2520 мАч, что при номинальном напряжении 7.2 В дает 18 Втч – даже больше, чем у оригинала. Максимальная токоотдача 6А – соответствует оригиналу.
USB-C порт дает возможность заряжать его дома, на съемочной площадке, в дороге – где угодно, достаточно только найти какой-нибудь USB источник: пауэрбанк, розетку в транспорте, сетевой адаптер для домашних розеток или автомобильный адаптер в прикуриватель. Для зарядки необходим ток 5В 2А, с которым батарея заряжается до 100% приблизительно за 2.5 часа. Небольшой индикатор на корпусе показывает ход заряда. Встроенный контроллер обладает всеми необходимыми механизмами защиты: от перегрева, от избыточного заряда, короткого замыкания и так далее. Сертификаты безопасности CE и RoHS (Европа), FCC (США), KC (Южная Корея), RCM (Австралия и Новая Зеландия), ISED (Канада).
Вы также можете использовать внешние зарядные устройства для аккумуляторов Canon LP-E6P – как оригинальные, так и аналоги.
Характеристики
- Тип: литий-ионная батарея
- Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат
- Номинальное напряжение: 7.2 В
- Емкость: 2520 мАч, 18.1 Втч
- Напряжение при зарядке: 8.4 В (в зарядном устройстве) или 5В 2А (по кабелю)
- Максимальная сила ток на отдачу: 6А
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15
- Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6
Что в комплекте:
- Аккумулятор SmallRig E6P-C26.
- Защитная крышка
- Кабель USB-A/-C 60 см
- Документация