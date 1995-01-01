Литий-ионный аккумулятор SmallRig 5406 – это аналог оригинальной батареи Canon LP-E6P. Он обладает полностью декодированными чипами, что обеспечивает полную совместимость с камерами Canon, включая EOS R5 Mark II: не возникают уведомления об ошибке, корректно показывается уровень заряда. Емкость составляет 2520 мАч, что при номинальном напряжении 7.2 В дает 18 Втч – даже больше, чем у оригинала. Максимальная токоотдача 6А – соответствует оригиналу.

USB-C порт дает возможность заряжать его дома, на съемочной площадке, в дороге – где угодно, достаточно только найти какой-нибудь USB источник: пауэрбанк, розетку в транспорте, сетевой адаптер для домашних розеток или автомобильный адаптер в прикуриватель. Для зарядки необходим ток 5В 2А, с которым батарея заряжается до 100% приблизительно за 2.5 часа. Небольшой индикатор на корпусе показывает ход заряда. Встроенный контроллер обладает всеми необходимыми механизмами защиты: от перегрева, от избыточного заряда, короткого замыкания и так далее. Сертификаты безопасности CE и RoHS (Европа), FCC (США), KC (Южная Корея), RCM (Австралия и Новая Зеландия), ISED (Канада).

Вы также можете использовать внешние зарядные устройства для аккумуляторов Canon LP-E6P – как оригинальные, так и аналоги.

Характеристики

Тип: литий-ионная батарея

Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат

Номинальное напряжение: 7.2 В

Емкость: 2520 мАч, 18.1 Втч

Напряжение при зарядке: 8.4 В (в зарядном устройстве) или 5В 2А (по кабелю)

Максимальная сила ток на отдачу: 6А

Совместимые модели:

Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D Видеокамеры Canon XC10, XC15

Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6

Что в комплекте: