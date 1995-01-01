Аккумулятор SmallRig LP-E6P, c индикатором заряда и разъемом USB-C, 2520 мАч (5298)
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Характеристики
Описание
Точная индикация ёмкости
Аккумулятор LP-E6P для камеры Canon с точным отображением уровня заряда. Пять светодиодных индикаторов активируются сенсорной кнопкой, отображая уровень заряда в реальном времени. Полностью декодированный чип обеспечивает корректный мониторинг энергозапаса в камере, исключая системные предупреждения и гарантируя точное отображение данных.
Быстрая зарядка через Type-C
Встроенный порт Type-C поддерживает зарядку напряжением 5В/2А, позволяя полностью восстановить емкость за 2.5 часа без специального зарядного устройства. Корпус из ABS-пластика и поликарбоната с премиальным матовым покрытием является жаростойким, а высококачественные литий-ионные элементы и усовершенствованная схема защиты обеспечивают стабильные выходные параметры и безопасную эксплуатацию.
Комплектация:
- аккумулятор
- кабель Type-C
Характеристики:
- Вид аккумулятора: LP-E6P
- Тип аккумулятора: Li-ion (литий-ионный)
- Ёмкость аккумулятора: 2520 мАч
- Напряжение: 7.2 В
- Энергия аккумулятора: 18.144 Втч
- Время зарядки: 2.5 ч
- Вход питания: Type-C
- Габариты: 56 × 38 × 20 мм
Совместимые камеры:
Canon EOS 5D Mark II / 5D Mark III / 5D Mark IV / 6D / 6DMark II / 7D / 7DMark II / 60D / 60Da / 70D / 80D / 90D / XC10 / XC15 / 5DS / 5DSR / R / R5 / R6 / R5C / R7 / R6 Mark II / R5 Mark II / R6 Mark III