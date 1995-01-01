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Аккумулятор SmallRig LP-E6P, c индикатором заряда и разъемом USB-C, 2520 мАч (5298)

  • LP-E6P, c индикатором заряда и разъемом USB-C, 2520 мАч (5298)
  • LP-E6P, c индикатором заряда и разъемом USB-C, 2520 мАч (5298)
  • LP-E6P, c индикатором заряда и разъемом USB-C, 2520 мАч (5298)
  • LP-E6P, c индикатором заряда и разъемом USB-C, 2520 мАч (5298)
  • LP-E6P, c индикатором заряда и разъемом USB-C, 2520 мАч (5298)
Код товара:УТ-00095393
Артикул:5298

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Точная индикация ёмкости
Аккумулятор LP-E6P для камеры Canon с точным отображением уровня заряда. Пять светодиодных индикаторов активируются сенсорной кнопкой, отображая уровень заряда в реальном времени. Полностью декодированный чип обеспечивает корректный мониторинг энергозапаса в камере, исключая системные предупреждения и гарантируя точное отображение данных.

Быстрая зарядка через Type-C
Встроенный порт Type-C поддерживает зарядку напряжением 5В/2А, позволяя полностью восстановить емкость за 2.5 часа без специального зарядного устройства. Корпус из ABS-пластика и поликарбоната с премиальным матовым покрытием является жаростойким, а высококачественные литий-ионные элементы и усовершенствованная схема защиты обеспечивают стабильные выходные параметры и безопасную эксплуатацию.

Комплектация:

  • аккумулятор
  • кабель Type-C

Характеристики:

  • Вид аккумулятора: LP-E6P
  • Тип аккумулятора: Li-ion (литий-ионный)
  • Ёмкость аккумулятора: 2520 мАч
  • Напряжение: 7.2 В
  • Энергия аккумулятора: 18.144 Втч
  • Время зарядки: 2.5 ч
  • Вход питания: Type-C
  • Габариты: 56 × 38 × 20 мм

Совместимые камеры:
Canon EOS 5D Mark II / 5D Mark III / 5D Mark IV / 6D / 6DMark II / 7D / 7DMark II / 60D / 60Da / 70D / 80D / 90D / XC10 / XC15 / 5DS / 5DSR / R / R5 / R6 / R5C / R7 / R6 Mark II / R5 Mark II / R6 Mark III