Точная индикация ёмкости

Аккумулятор LP-E6P для камеры Canon с точным отображением уровня заряда. Пять светодиодных индикаторов активируются сенсорной кнопкой, отображая уровень заряда в реальном времени. Полностью декодированный чип обеспечивает корректный мониторинг энергозапаса в камере, исключая системные предупреждения и гарантируя точное отображение данных.

Быстрая зарядка через Type-C

Встроенный порт Type-C поддерживает зарядку напряжением 5В/2А, позволяя полностью восстановить емкость за 2.5 часа без специального зарядного устройства. Корпус из ABS-пластика и поликарбоната с премиальным матовым покрытием является жаростойким, а высококачественные литий-ионные элементы и усовершенствованная схема защиты обеспечивают стабильные выходные параметры и безопасную эксплуатацию.

Комплектация:

аккумулятор

кабель Type-C

Характеристики:

Вид аккумулятора: LP-E6P

Тип аккумулятора: Li-ion (литий-ионный)

Ёмкость аккумулятора: 2520 мАч

Напряжение: 7.2 В

Энергия аккумулятора: 18.144 Втч

Время зарядки: 2.5 ч

Вход питания: Type-C

Габариты: 56 × 38 × 20 мм

Совместимые камеры:

Canon EOS 5D Mark II / 5D Mark III / 5D Mark IV / 6D / 6DMark II / 7D / 7DMark II / 60D / 60Da / 70D / 80D / 90D / XC10 / XC15 / 5DS / 5DSR / R / R5 / R6 / R5C / R7 / R6 Mark II / R5 Mark II / R6 Mark III