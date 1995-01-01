Зарядное устройство SmallRig 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
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Характеристики
Описание
Зарядное устройство SmallRig 4838 позволяет одновременно заряжать до 4 аккумуляторов Canon LP-E6 / LP-E6N / LP-E6NH (и их аналоги от других производителей). При подключении к сетевым адаптером с поддержкой USB Power Delivery обеспечивает быструю зарядку (макс. мощность 60 Вт). Каждое зарядное гнездо снабжено индивидуальной защитой от короткого замыкания и повышенного напряжения, а также двухцветным индикатором состояния: красный – идет зарядка, зеленый – батарея заряжена. Устройство полностью безопасно в использовании.
Сбоку на корпусе располагается светодиодный индикатор напряжения:
- 5В, красный свет: недостаточное напряжение, зарядка не осуществляется
- 9В или 12В: медленная зарядка
- 15В или 20В: быстрая зарядка
Данное устройство будет отличным выбором для больших производств: батареи типа Canon LP-E6 используются во многих камерах, мониторах, передатчиках изображения (видеосендерах), осветительных приборах. Яркий оранжевый цвет делает его заметным в полутьме студии. Порт USB Type C позволяет заряжать батареи не только от сетевых адаптеров, но и в дороге – от универсальных USB-аккумуляторов (пауэрбанков).
Обратите внимание: сетевой адаптер в комплект не входит.
- Материалы: АБС пластик, поликарбонат
- Входной ток: 12В 3А, 15В 3А, 20В 3А (60 Вт макс.)
- Зарядный ток: 8.4В 1А (макс.)
- Напряжение отключения зарядки: 8.45В
- Рабочая температура: 5° ~ 45° C
- Размеры: 106 х 106 х 30 мм
- Вес нетто: 140 г
- Размеры упаковки: 14.5 х 12 х 4 см
- Вес брутто: 240 г