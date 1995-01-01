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Зарядное устройство SmallRig 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт

  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
  • 4838 для 4х Canon LP-E6NH, USB PD 60 Вт
Код товара:УТ-00079685
Артикул:4838

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Зарядное устройство SmallRig 4838 позволяет одновременно заряжать до 4 аккумуляторов Canon LP-E6 / LP-E6N / LP-E6NH (и их аналоги от других производителей). При подключении к сетевым адаптером с поддержкой USB Power Delivery обеспечивает быструю зарядку (макс. мощность 60 Вт). Каждое зарядное гнездо снабжено индивидуальной защитой от короткого замыкания и повышенного напряжения, а также двухцветным индикатором состояния: красный – идет зарядка, зеленый – батарея заряжена. Устройство полностью безопасно в использовании.

Сбоку на корпусе располагается светодиодный индикатор напряжения:

  • 5В, красный свет: недостаточное напряжение, зарядка не осуществляется
  • 9В или 12В: медленная зарядка
  • 15В или 20В: быстрая зарядка

Данное устройство будет отличным выбором для больших производств: батареи типа Canon LP-E6 используются во многих камерах, мониторах, передатчиках изображения (видеосендерах), осветительных приборах. Яркий оранжевый цвет делает его заметным в полутьме студии. Порт USB Type C позволяет заряжать батареи не только от сетевых адаптеров, но и в дороге – от универсальных USB-аккумуляторов (пауэрбанков).

Обратите внимание: сетевой адаптер в комплект не входит.

  • Материалы: АБС пластик, поликарбонат
  • Входной ток: 12В 3А, 15В 3А, 20В 3А (60 Вт макс.)
  • Зарядный ток: 8.4В 1А (макс.)
  • Напряжение отключения зарядки: 8.45В
  • Рабочая температура: 5° ~ 45° C
  • Размеры: 106 х 106 х 30 мм
  • Вес нетто: 140 г
  • Размеры упаковки: 14.5 х 12 х 4 см
  • Вес брутто: 240 г