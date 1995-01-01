Зарядное устройство SmallRig 4838 позволяет одновременно заряжать до 4 аккумуляторов Canon LP-E6 / LP-E6N / LP-E6NH (и их аналоги от других производителей). При подключении к сетевым адаптером с поддержкой USB Power Delivery обеспечивает быструю зарядку (макс. мощность 60 Вт). Каждое зарядное гнездо снабжено индивидуальной защитой от короткого замыкания и повышенного напряжения, а также двухцветным индикатором состояния: красный – идет зарядка, зеленый – батарея заряжена. Устройство полностью безопасно в использовании.

Сбоку на корпусе располагается светодиодный индикатор напряжения:

5В, красный свет: недостаточное напряжение, зарядка не осуществляется

9В или 12В: медленная зарядка

15В или 20В: быстрая зарядка

Данное устройство будет отличным выбором для больших производств: батареи типа Canon LP-E6 используются во многих камерах, мониторах, передатчиках изображения (видеосендерах), осветительных приборах. Яркий оранжевый цвет делает его заметным в полутьме студии. Порт USB Type C позволяет заряжать батареи не только от сетевых адаптеров, но и в дороге – от универсальных USB-аккумуляторов (пауэрбанков).

Обратите внимание: сетевой адаптер в комплект не входит.