SmallRig 4551 – это телескопическая рукоятка для селфи, настольный штатив и пульт дистанционного управления 3 в 1. Идеальный выбор для записи блога, стримов и повседневной съемки. Пульт дистанционного управления работает с множеством камер Canon, Nikon и Sony: его можно использовать как на самой рукоятке, так и на расстоянии до 10 метров от камеры. Доступны такие функции как фокусировка, спуск затвора, начало и остановка видеозаписи (Rec), управление зумом (цифровой зум или моторизованный оптический зум, если есть), а также функция по выбору пользователя, которая привязывается к кнопке С. Список совместимых камер находится ниже. Пульт поддерживает обновления встроенного ПО, что обеспечивает совместимость с последующими поколениями камер. Он работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который заряжается через USB-C порт и обеспечивает до 40 часов использования.

Как рукоятка и штатив SmallRig 4551 выдерживает камеры весом до 1.5 кг (в сложенном состоянии) или до 0.8 кг – в удлиненном виде. Поддерживается вращение камеры на все 360°, а также наклон вперед-назад +/- 90°. В основании рукоятки находится штативное гнездо 1/4"-20, с помощью которого ее можно поставить на большой напольный штатив, длинный монопод или какой-либо другой держатель.

SmallRig 4551 также можно использовать вместе с клетками для камер в качестве верхней ручки с беспроводным ДУ.

Размеры: 174.8 х 46 х 39.4 мм

Размеры в разложенном виде: 321 х 46 х 39.4 мм

Размеры упаковки: 186 х 56.5 х 57 мм

Вес нетто: 210 г

Вес брутто: 265 г

Материалы: нейлон, армированный стекловолокном + алюминиевый сплав + нержавеющая сталь

Комплектация: рукоятка, пульт ДУ, ремешок на руку

Совместимые камеры:

Бренд Модель камеры Фокус Спуск затвора Запись C Зум Nikon Z50 II √ √ √ √ √ Sony A7 III, A7 IV, A7R III, A7R IV, A7R V, A7S III, A7C, A7C II, A7CR, A9, A9 II, A9 III, A1, A1 II

A6700, A6600, A6100, A6400,

ZV-E1, ZV-E10, ZV-E10 II, ZV-1 II, ZV-1, ZV-1F,

FX3 √ √ √ √ √ Canon EOS M200 √ сразу / 10 с √ EOS R50, R50 V, PowerShot V1 √ √ √ √ (Отдельные объективы) EOS R8, EOS R6 Mark II, EOS R5 Mark II √ √ √ EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS R7, EOS R10, EOS M6 Mark II, EOS M50 Mark II √ сразу / 2 с / 10 с √ PowerShot G7X III √ сразу / 10 с √ √ (Отдельные объективы)

Отдельные объективы - объективы с моторизованным приводом трансфокатора (PZ).