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Штатив-монопод SmallRig 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony

  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
  • 4551 с пультом ДУ для камер Canon, Nikon, Sony
Код товара:УТ-00084670
Артикул:4551

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

SmallRig 4551 – это телескопическая рукоятка для селфи, настольный штатив и пульт дистанционного управления 3 в 1. Идеальный выбор для записи блога, стримов и повседневной съемки. Пульт дистанционного управления работает с множеством камер Canon, Nikon и Sony: его можно использовать как на самой рукоятке, так и на расстоянии до 10 метров от камеры. Доступны такие функции как фокусировка, спуск затвора, начало и остановка видеозаписи (Rec), управление зумом (цифровой зум или моторизованный оптический зум, если есть), а также функция по выбору пользователя, которая привязывается к кнопке С. Список совместимых камер находится ниже. Пульт поддерживает обновления встроенного ПО, что обеспечивает совместимость с последующими поколениями камер. Он работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который заряжается через USB-C порт и обеспечивает до 40 часов использования.

Как рукоятка и штатив SmallRig 4551 выдерживает камеры весом до 1.5 кг (в сложенном состоянии) или до 0.8 кг – в удлиненном виде. Поддерживается вращение камеры на все 360°, а также наклон вперед-назад +/- 90°. В основании рукоятки находится штативное гнездо 1/4"-20, с помощью которого ее можно поставить на большой напольный штатив, длинный монопод или какой-либо другой держатель.

SmallRig 4551 также можно использовать вместе с клетками для камер в качестве верхней ручки с беспроводным ДУ.

  • Размеры: 174.8 х 46 х 39.4 мм
  • Размеры в разложенном виде: 321 х 46 х 39.4 мм
  • Размеры упаковки: 186 х 56.5 х 57 мм
  • Вес нетто: 210 г
  • Вес брутто: 265 г
  • Материалы: нейлон, армированный стекловолокном + алюминиевый сплав + нержавеющая сталь
  • Комплектация: рукоятка, пульт ДУ, ремешок на руку

Совместимые камеры:

Бренд

Модель камеры

Фокус

Спуск затвора

Запись

C

Зум

Nikon

Z50 II

Sony

A7 III, A7 IV, A7R III, A7R IV, A7R V, A7S III, A7C, A7C II, A7CR, A9, A9 II, A9 III, A1, A1 II
A6700, A6600, A6100, A6400,
ZV-E1, ZV-E10, ZV-E10 II, ZV-1 II, ZV-1, ZV-1F,
FX3

Canon

EOS M200

сразу / 10 с

EOS R50, R50 V, PowerShot V1

√ (Отдельные объективы)

EOS R8, EOS R6 Mark II, EOS R5 Mark II

EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS R7, EOS R10, EOS M6 Mark II, EOS M50 Mark II

сразу / 2 с / 10 с

PowerShot G7X III

сразу / 10 с

√ (Отдельные объективы)

Отдельные объективы - объективы с моторизованным приводом трансфокатора (PZ).