Адаптер питания SmallRig 4252 LP-E6NH Dummy Battery с кабелем D-Tap

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073888 Артикул : 4252

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Адаптер SmallRig 4252 устанавливается в камеру вместо штатной батареи Canon LP-E6. Штекер типа D-Tap подключается к аккумуляторам типа V-Mount, Gold Mount и другим совместимым. Тем самым обеспечивается длительное время работы камеры: емкость таких батарей обычно выше на порядок. Устройство оснащено обновленным, полностью декодированным чипом, камера не сообщает об ошибке и работает без каких-либо сбоев. Имеется встроенная защита от короткого замыкания, высокого напряжения, высокой силы тока, перегрева. Длина кабеля в растянутом состоянии составляет прибл. 2 м. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Адаптер SmallRig 4253B устанавливается в камеру вместо штатной батареи NP-FZ100. Штекер типа D-Tap подключается к аккумуляторам типа V-Mount, Gold Mount и другим совместимым. Тем самым обеспечивается длительное время работы камеры: емкость таких батарей обычно выше на порядок. Устройство оснащено обновленным, полностью декодированным чипом, камера не сообщает об ошибке и работает без каких-либо сбоев. Имеется встроенная защита от короткого замыкания, высокого напряжения, высокой силы тока, перегрева. Длина кабеля в растянутом состоянии составляет прибл. 2 м. Характеристики Входной ток: 9.6 - 20В, 2А (мин).

Выходной ток: 7.8 - 8.4В, ≤3.0A (макс).

Рабочая температура: 0 ~ 45° С

Температура хранения: -20° ~ 60° С

Материалы: АБС пластик, ПВХ

Размер упаковки: 133 х 100 х 43 мм

Вес нетто: 64 г

Вес брутто: 108 г Совместимые камеры: Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

Видеокамеры Canon XC10, XC15.

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