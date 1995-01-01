Адаптер питания SmallRig 4252 LP-E6NH Dummy Battery с кабелем D-Tap
Код товара : УТ-00073888
Артикул : 4252
Предзаказ
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Адаптер SmallRig 4253B устанавливается в камеру вместо штатной батареи NP-FZ100. Штекер типа D-Tap подключается к аккумуляторам типа V-Mount, Gold Mount и другим совместимым. Тем самым обеспечивается длительное время работы камеры: емкость таких батарей обычно выше на порядок. Устройство оснащено обновленным, полностью декодированным чипом, камера не сообщает об ошибке и работает без каких-либо сбоев. Имеется встроенная защита от короткого замыкания, высокого напряжения, высокой силы тока, перегрева. Длина кабеля в растянутом состоянии составляет прибл. 2 м.
Характеристики
- Входной ток: 9.6 - 20В, 2А (мин).
- Выходной ток: 7.8 - 8.4В, ≤3.0A (макс).
- Рабочая температура: 0 ~ 45° С
- Температура хранения: -20° ~ 60° С
- Материалы: АБС пластик, ПВХ
- Размер упаковки: 133 х 100 х 43 мм
- Вес нетто: 64 г
- Вес брутто: 108 г
Совместимые камеры:
- Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15.
- Другие камеры и аксессуары, использующие батареи LP-E6