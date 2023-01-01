Зарядное устройство SmallRig 4085 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Fujifilm NP-W235. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству.