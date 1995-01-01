Зарядное устройство SmallRig 4085 для аккумуляторов Fujifilm NP-W235
Код товара:УТ-00071218
Артикул:4085
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство SmallRig 4085 предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Fujifilm NP-W235. Корпус устройства изготовлен из прочного огнестойкого полимера. На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству.
Важное примечание:
- 1. Для оптимальной зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А
- 2. Не допускается одновременное подключение источников питания к кабелю USB-A и разъему USB-C
- 3. Источник питания в комплект не входит
- 4. На ЖК-дисплее отображается заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству