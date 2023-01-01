Аккумулятор SmallRig NP-W235 (4072)
Код товара : УТ-00067622
Артикул : 4072
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Надёжный аккумулятор стандарта NP-W235 для камеры Fujifilm. Имеет полностью декодированный чип для совместимости с любым оборудованием. Корпус выполнен из жаростойкого пластика, габариты идентичны оригинальной батарее.
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100 II