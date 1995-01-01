Аккумулятор SmallRig NP-W235 (4072)
Код товара:УТ-00067622
Артикул:4072
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Надёжный аккумулятор стандарта NP-W235 для камеры Fujifilm. Имеет полностью декодированный чип для совместимости с любым оборудованием. Корпус выполнен из жаростойкого пластика, габариты идентичны оригинальной батарее.
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55