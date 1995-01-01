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Аккумулятор SmallRig NP-W235 (4072)

  • 4072, NP-W235
  • 4072, NP-W235
  • 4072, NP-W235
  • 4072, NP-W235
  • 4072, NP-W235
Код товара:УТ-00067622
Артикул:4072

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Надёжный аккумулятор стандарта NP-W235 для камеры Fujifilm. Имеет полностью декодированный чип для совместимости с любым оборудованием. Корпус выполнен из жаростойкого пластика, габариты идентичны оригинальной батарее.

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55