Аккумулятор SmallRig NP-W235 (4072)

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Код товара: УТ-00067622 Артикул: 4072 Код товара: УТ-00067622 Артикул: 4072 Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Надёжный аккумулятор стандарта NP-W235 для камеры Fujifilm. Имеет полностью декодированный чип для совместимости с любым оборудованием. Корпус выполнен из жаростойкого пластика, габариты идентичны оригинальной батарее. Совместимые камеры: Fujifilm X-H2S, X-H2,

Fujifilm X-T5, X-T4,

Fujifilm X-S20

Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55 Видео Наш обзор

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