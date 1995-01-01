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Аккумулятор SmallRig LP-E6NH (4071)

  • 4071, литий-ионный (LP-E6NH)
  • 4071, литий-ионный (LP-E6NH)
  • 4071, литий-ионный (LP-E6NH)
  • 4071, литий-ионный (LP-E6NH)
  • 4071, литий-ионный (LP-E6NH)
Код товара:УТ-00067621
Артикул:4071

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Надёжный аккумулятор стандарта LP-E6NH для камеры Canon. Имеет полностью декодированный чип для совместимости с любым оборудованием. Корпус выполнен из жаростойкого пластика, габариты идентичны оригинальной батарее.

Совместимые модели:

  • Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7
  • Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
  • Видеокамеры Canon XC10, XC15.