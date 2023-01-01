Аккумулятор SmallRig LP-E6NH (4071)
Код товара : УТ-00067621
Артикул : 4071
3 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Надёжный аккумулятор стандарта LP-E6NH для камеры Canon. Имеет полностью декодированный чип для совместимости с любым оборудованием. Корпус выполнен из жаростойкого пластика, габариты идентичны оригинальной батарее.
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15.