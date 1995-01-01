Аккумулятор SmallRig LP-E6NH (4071)

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Код товара: УТ-00067621 Артикул: 4071 Код товара: УТ-00067621 Артикул: 4071 Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Надёжный аккумулятор стандарта LP-E6NH для камеры Canon. Имеет полностью декодированный чип для совместимости с любым оборудованием. Корпус выполнен из жаростойкого пластика, габариты идентичны оригинальной батарее. Совместимые модели: Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

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