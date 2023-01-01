Аккумуляторы SmallRig LP-E6NH с зарядным устройством (3821)
Код товара : УТ-00067619
Артикул : 3821
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект для автономного питания камеры из зарядного устройства и двух аккумуляторов. Батареи оснащены декодированным чипом, а значит будут работать с различными камерами без возникновения ошибок Зарядное устройство способно одновременно заряжать два аккумулятора. Индикатор отображает основные характеристики в режиме реального времени. Имеет встроенный кабель USB и оснащен входным интерфейсом Type-C
Корпус выполнен из жаростойкого АБС-пластика и поликарбоната. Матовое покрытие обеспечивает долговечность и приятную текстуру. По размерам каждый аккумулятор схож с оригинальным, поэтому легко поместится в аккумуляторный отсек.
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15.