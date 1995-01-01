Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Аккумуляторы SmallRig LP-E6NH с зарядным устройством (3821)

  • 3821, с зарядным устройством LP-E6NH
  • 3821, с зарядным устройством LP-E6NH
  • 3821, с зарядным устройством LP-E6NH
  • 3821, с зарядным устройством LP-E6NH
  • 3821, с зарядным устройством LP-E6NH
  • 3821, с зарядным устройством LP-E6NH
  • 3821, с зарядным устройством LP-E6NH
  • 3821, с зарядным устройством LP-E6NH
  • 3821, с зарядным устройством LP-E6NH
  • 3821, с зарядным устройством LP-E6NH
  • 3821, с зарядным устройством LP-E6NH
Код товара:УТ-00067619
Артикул:3821

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Комплект для автономного питания камеры из зарядного устройства и двух аккумуляторов. Батареи оснащены декодированным чипом, а значит будут работать с различными камерами без возникновения ошибок Зарядное устройство способно одновременно заряжать два аккумулятора. Индикатор отображает основные характеристики в режиме реального времени. Имеет встроенный кабель USB и оснащен входным интерфейсом Type-C

Корпус выполнен из жаростойкого АБС-пластика и поликарбоната. Матовое покрытие обеспечивает долговечность и приятную текстуру. По размерам каждый аккумулятор схож с оригинальным, поэтому легко поместится в аккумуляторный отсек.

Характеристики

  • Аккумуляторы
    • Напряжение: 7.2В
    • Емкость: 2040 мАч (14.69 Втч)
    • Размеры: 56.7 х 38.4 х 21 мм
    • Вес: 78 г
  • Зарядное устройство
    • Входной ток ЗУ: 5В 2.1А (мин.)
    • Ток заряда: 8.4В 1000 мАч (1х или 2х)
    • Размеры: 90 х 56 х 27 мм
    • Вес: 65 г
  • Материалы: АБС пластик + поликарбонат
  • Размеры упаковки: 163 х 115 х 36 мм
  • Вес брутто: 283 г

Совместимые модели:

  • Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7
  • Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
  • Видеокамеры Canon XC10, XC15.