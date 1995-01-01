Комплект для автономного питания камеры из зарядного устройства и двух аккумуляторов. Батареи оснащены декодированным чипом, а значит будут работать с различными камерами без возникновения ошибок Зарядное устройство способно одновременно заряжать два аккумулятора. Индикатор отображает основные характеристики в режиме реального времени. Имеет встроенный кабель USB и оснащен входным интерфейсом Type-C

Корпус выполнен из жаростойкого АБС-пластика и поликарбоната. Матовое покрытие обеспечивает долговечность и приятную текстуру. По размерам каждый аккумулятор схож с оригинальным, поэтому легко поместится в аккумуляторный отсек.

Характеристики

Аккумуляторы Напряжение: 7.2В Емкость: 2040 мАч (14.69 Втч) Размеры: 56.7 х 38.4 х 21 мм Вес: 78 г

Зарядное устройство Входной ток ЗУ: 5В 2.1А (мин.) Ток заряда: 8.4В 1000 мАч (1х или 2х) Размеры: 90 х 56 х 27 мм Вес: 65 г

Материалы: АБС пластик + поликарбонат

Размеры упаковки: 163 х 115 х 36 мм

Вес брутто: 283 г

Совместимые модели: