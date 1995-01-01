Аккумуляторы SmallRig LP-E6NH с зарядным устройством (3821)
Код товара:УТ-00067619
Артикул:3821
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Комплект для автономного питания камеры из зарядного устройства и двух аккумуляторов. Батареи оснащены декодированным чипом, а значит будут работать с различными камерами без возникновения ошибок Зарядное устройство способно одновременно заряжать два аккумулятора. Индикатор отображает основные характеристики в режиме реального времени. Имеет встроенный кабель USB и оснащен входным интерфейсом Type-C
Корпус выполнен из жаростойкого АБС-пластика и поликарбоната. Матовое покрытие обеспечивает долговечность и приятную текстуру. По размерам каждый аккумулятор схож с оригинальным, поэтому легко поместится в аккумуляторный отсек.
Характеристики
- Аккумуляторы
- Напряжение: 7.2В
- Емкость: 2040 мАч (14.69 Втч)
- Размеры: 56.7 х 38.4 х 21 мм
- Вес: 78 г
- Зарядное устройство
- Входной ток ЗУ: 5В 2.1А (мин.)
- Ток заряда: 8.4В 1000 мАч (1х или 2х)
- Размеры: 90 х 56 х 27 мм
- Вес: 65 г
- Материалы: АБС пластик + поликарбонат
- Размеры упаковки: 163 х 115 х 36 мм
- Вес брутто: 283 г
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15.