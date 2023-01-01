Широкоугольный конвертер Ricoh GW-4 с блендой
Код товара : УТ-00034311
Артикул : S0030248
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.350
Описание
Высококачественный широкоугольный конвертер, разработанный специально для камер Ricoh GR III, позволяет увеличить угол зрения камеры, что актуально для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров и других сюжетов. Увеличение 0.75х. В комплект поставки входит фигурная резиновая бленда и чехол.
Для установки на камеру необходим адаптер RICOH GA-1 (приобретается отдельно). При установке конвертера не забудьте отметить это в меню камеры, для получения наилучшего качества изображения.
Не подходит для Ricoh GR IIIx.