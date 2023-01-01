Описание

Высококачественный широкоугольный конвертер, разработанный специально для камер Ricoh GR III, позволяет увеличить угол зрения камеры, что актуально для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров и других сюжетов. Увеличение 0.75х. В комплект поставки входит фигурная резиновая бленда и чехол.

Для установки на камеру необходим адаптер RICOH GA-1 (приобретается отдельно). При установке конвертера не забудьте отметить это в меню камеры, для получения наилучшего качества изображения.

Не подходит для Ricoh GR IIIx.