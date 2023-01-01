Оптический видоискатель Ricoh GV-3 для GR IIIx, рамка 40 мм
Код товара : УТ-00056548
Артикул : S0037828
44 990 ₽
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Оригинальный внешний оптический видоискатель GV-3 для камеры Ricoh GRIIIx. Имеет рамку визирования, соответствующую фокусному расстоянию 40 мм (в эквиваленте формата 35 мм) и отметки с соотношением сторон 1:1. В комплект с видоискателем входит чехол для его хранения.