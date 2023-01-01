Оригинальный внешний оптический видоискатель GV-3 для камеры Ricoh GRIIIx. Имеет рамку визирования, соответствующую фокусному расстоянию 40 мм (в эквиваленте формата 35 мм) и отметки с соотношением сторон 1:1. В комплект с видоискателем входит чехол для его хранения.