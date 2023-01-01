Телеконвертер Pentax GT-2 75mm для GR IIIx
Код товара : УТ-00061949
Артикул : S0037827
39 990 ₽
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Описание
Созданный специально для Ricoh GRIIIx, телеконвертер GT-2 устанавливается на объектив камеры с помощью адаптера GA-2. При установке он автоматически распознаётся камерой и увеличивает фокусное расстояние до 75 мм или 107 мм – в зависимости от выбранного кроп-режима.