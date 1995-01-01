Мягкий фирменный чехол Ricoh GC-12 из натуральной кожи защищает камеру от повреждений при переноске в обычной сумке: экран и поверхность корпуса не царапаются. Пустой чехол легко складывается до компактных размеров. Подходит для камер Ricoh GR III, GR IIIx и GR IV (всех возможных версий).

Чехол закрывается на магнитный замок. Крепление на поясной ремень у этой модели не предусмотрено – оно есть у чехла GC-11.