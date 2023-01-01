Чехол Ricoh GC-12 для GR IIIx, кожаный
Код товара : УТ-00056546
Артикул : S0030486
10 690 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.060
Описание
Мягкий фирменный чехол Ricoh GC-12 из натуральной кожи защищает камеру при переноске в сумке. Пустой чехол легко складывается до компактных размеров. Подходит для камеры Ricoh GR IIIx.