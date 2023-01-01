Чехол Ricoh GC-11 для GR III и GR IIIx, кожаный
Код товара : УТ-00056544
Артикул : S0030485
7 990 ₽
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Описание
Плотный оригинальный чехол Ricoh GC-11 из натуральной кожи обеспечивает надежную защиту для камер Ricoh GR IIIx и GR III. Чехол оснащен крепежом для ремня и магнитной застежкой для быстрого извлечения камеры.