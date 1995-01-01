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Адаптер Ricoh GA-3 для установки конвертера GW-4 и фильтров на GR IV

  • GA-3 для установки конвертера GW-4 и фильтров на GR IV
  • GA-3 для установки конвертера GW-4 и фильтров на GR IV
  • GA-3 для установки конвертера GW-4 и фильтров на GR IV
Код товара:УТ-00090701
Артикул:S0037922

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер RICOH GA-3 предназначен для установки широкоугольного конвертера GW-4 на камеры Ricoh GR IV, GR IV HDF и GR IV Monochrome. Также обеспечивает совместимость камеры со светофильтрами диаметром 49 мм. Конвертер GW-4 снижает фокусное расстояние с 28 до 21 мм (в 35-мм эквиваленте) и тем самым расширяет поле зрения камеры.

Не подходит для камер GR предыдущих поколений.