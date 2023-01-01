Созданный специально для RICOHGRIIIx, телеконвертер GT-2 устанавливается на объектив камеры с помощью адаптера GA-2. При установке он автоматически распознаётся камерой и увеличивает фокусное расстояние до аналогичного 75 мм (107 мм в эквиваленте формата 35 мм), что соответствует двум режимам кропа в меню RICOH GR IIIx.