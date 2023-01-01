Адаптер Pentax RICOH GA-2, для установки телеконвертера (для GRIIIx)
Код товара : УТ-00062566
Артикул : S0037826
7 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Созданный специально для RICOHGRIIIx, телеконвертер GT-2 устанавливается на объектив камеры с помощью адаптера GA-2. При установке он автоматически распознаётся камерой и увеличивает фокусное расстояние до аналогичного 75 мм (107 мм в эквиваленте формата 35 мм), что соответствует двум режимам кропа в меню RICOH GR IIIx.