Адаптер Ricoh GA-1 для установки конвертеров и светофильтров (GR III)
Код товара : УТ-00034312
Артикул : S0037817
5 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.060
Страна производства
Вьетнам
Описание
Оригинальный адаптер Ricoh GA-1 для фотоаппаратов Ricoh GR III позволяет устанавливать на камеру широкоугольный конвертер GW-4 и светофильтры с диаметром 49 мм.